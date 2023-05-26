AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği ile gittiği köylerde çiftçinin talebi olan hayvan hastanesi için girişimlere başladıklarını söyledi.

Milletvekili Erkan; hayvan yetiştiricileriyle bir araya geldi. Erkan’a programında AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan eşlik etti. İsahocalı, Tepeköy, Ömerhacılı, Kargın Selimağa, Kargınmeşe köylerindeki çiftçilerle birlikte hayvan üreticileriyle bir araya gelen Erkan, köylülerin talebi olan hayvan hastanesinin de Kırşehir’e kazandırılacağı müjdesini verdi. Milletvekili Erkan; "Bölge halkının geçim kaynağı hayvancılık olması sebebiyle en çok talep de hayvan hastanesinden yana oldu. Onların talebini yerine getirmek bizim görevimizdir. Onların derdine derman olacak, onlara büyük kolaylık sağlayacak hayvan hastanesinin en kısa sürede kazandırılması için adımları atıyoruz. Sadece Kırşehir’e değil, bölgeye hitap edecek bir hayvan hastanesi yapılacak. Kırşehir’de hayvancılık Türkiye’de genelinde nispeten önemli bir seviyededir. Bu sayede bölgede üretimin ve yeni girişimcilerin artacağını, insanımızın hayvancılık yaparken bundan sonra daha rahat çalışacaklarını inanıyorum” dedi AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise, Necmettin Erkan’ın dün mazbatasını aldığını bugün de gelen talepler doğrultusunda kentin eksiklerinin giderilmesi için çalışmaya başladığını söyledi. Özellikle şehirde üreticilerle bir araya geldiklerini aktaran İl Başkanı Ünsal, "Hayvan üreticilerimizin hayvanlarının bakımlarındaki en önemli gereksinim hayvan hastanesidir. Üreticilerimizin talepleri doğrultusunda hayvan hastanesini Kırşehir’e kazandıracağız. Kıymetli Kırşehirli hemşehrilerimizden genel seçimlerde meclis çoğunluğunu kazanarak zaferle çıkan Cumhur İttifakımızı daha da güçlendirmek ve hizmetlerin yatırımların aksamdan devam etmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini bekliyor, tekrar seçilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Besici buluşması, bölge halkının yaşadığı sorunların değerlendirilmesiyle son buldu.