AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açıklamada bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açıklamada bulundu.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe’nin de katıldığı açıklamayı Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler yaptı.

AK Parti’nin 5 buçuk milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketi olduğunu kaydeden Başkan Saliha Diler, “AK Parti Adıyaman Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduğumuz kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var gücümüzle çalışıyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bu konudaki kararlılığımızı bir daha vurgulamak, hükümetlerimiz tarafından atılan adımları bir kez daha hatırlatmak istedik.

Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla ‘Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz.

Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur.

Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik.

2003 yılında aile mahkemelerini biz kurduk. 2004 yılında Anayasa’ya kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir maddesini biz getirdik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu ile ‘töre’ ve ‘namus’ nedeniyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç içerisine aldık, TCK’da aile içi şiddet ve cinsel suç tanımını biz yaptık. 2010 yılında kadın-erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek ‘pozitif ayrımcılık’ ilkesini Anayasa’da düzenledik.

İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenledik, kadına yönelik şiddetin cezalarını artırdık. Nikahlı eşe karşı işlenen suçu boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. TCK’da yapılan son düzenlemelerle erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda ‘iyi hal uygulamasını’ kaldırdık ve kadına şiddeti ‘katalog suç’ içerisine aldık.

2013 yılında kurulan ŞÖNİM’leri (Şiddet İzleme Merkezleri) yaygınlaştırarak 81 ilde 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştık.

Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES (Kadın Acil Destek) Mobil Uygulamasını hayata geçirdik. KADES Uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi ise ihbarda bulundu.

Kadına yönelik şiddetin 7 gün 24 saat takip edilebilmesi ve kadının etkili şekilde korunabilmesi adına Elektronik Kelepçe Uygulamasını 2015’te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik.

2011 Yılı’nda ise İş yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing) Genelgesi’ni düzenledik ve mobbing suç içerisine aldık.

Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.