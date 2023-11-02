AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri ilçe yönetim kurulu toplantısına katılarak değerlendirmelerde bulundu. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Başkan Yıldırım’a belediye olarak yapmış oldukları çalışmalardan ve vermiş olduğu hizmetlerden bahsetti. Başkan Tekin ilçeye yapılan yatırımları ve destekleri adına Serkan Yıldırım’a ve Pazaryeri teşkilatına teşekkürlerini etti.

Yapılan görüşme sonrası Yıldırım, ‘’Özveri ile milletimize hizmet yolunda var gücüyle çalışan teşkilatımıza ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.