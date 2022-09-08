AK Parti Erzurum İl Başkanlığı, Horasan’a çıkarma yaptı. Horasan İlçe Başkanlığının ziyaret edilmesiyle başlayan programda Ak Parti Erzurum İl Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekilleri ile il, ilçe teşkilat mensupları ve Belediye Meclis Üyeleri yer aldı.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı, Horasan’a çıkarma yaptı. Horasan İlçe Başkanlığının ziyaret edilmesiyle başlayan programda Ak Parti Erzurum İl Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekilleri ile il, ilçe teşkilat mensupları ve Belediye Meclis Üyeleri yer aldı.

Ak Parti Horasan İlçe Başkanlığı Binası ve Belediye Çay Bahçesi’nde çok sayıda vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya gelen AK Parti heyeti, burada vatandaşların ve muhtarların istek ve taleplerini dinledi, daha sonra Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ, İçişleri Eski Bakanı Selami Altınok, Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat Ak Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş, Horasan Belediye Başkan Vekili Zakir Kılınç Belediye Meclis Üyeleri İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Horasan’ın Yavuz Selim, Erzurum, Kars, Eski Kars ve Ağrı Caddelerinde esnaf ziyaretleri yaparak Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek vatandaşların istek ve temennilerini dinlediler.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz konuşmasında , birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "AK Partimiz kurulduğu günden bu yana istişareye en çok önem veren parti olmuştur. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Genel Seçimleri öncesi saha çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bugün de Pasinler Köprüköy ve Horasan ilçemizde temaslarda bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Programın Akşam saatlerine kadar sürmesinin ardından ilçeden ayrılan Ak Partili heyet “Aziz Horasanlı hemşehrilerimiz bizler ne Horasan’ı ziyaret ettiysek kahvehane ziyaretlerimizi esnaf ziyaretlerimizi miting havasına döndürdüler hiç bir zaman partimizden ilgi alaka ve desteklerini esirgemediler. Kıymetli hemşehrilerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz” dediler ve ilçe merkezinden Erzurum’a doğru hareket ettiler.