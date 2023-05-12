Seçim çalışmalarını son sürat devam ettiren AK Parti İl Başkanlığı bugün Hınıs İlçesi’ne çıkarma yaptı. Hınıs meydanını dolduran yoğun kalabalık dikkatlerden kaçmadı.

Önceki Dönem Başbakan Yardımcısı Sağlık Eski Bakanı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Önceki Dönem İçişleri Bakanı Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti MKYK Üyesi Erzurum Milletvekili Adayı Av. Abdurrahim Fırat, Erzurum milletvekili Adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler’in katıldığı miting organizasyonuna İlçe Başkanı Mehmet Sönmez ve Belediye Başkanı Erdoğan Eren’de katıldı. Erzurum milletvekili Adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler, yaptığı konuşmada AK Parti’nin, gençlerin partisi olduğu vurgusunu yaptı. AK Parti’nin Seçme ve seçilme yaşını 18’e indirerek gençlerin önünü açtığını dile getiren Kocaaliler, “Cumhurbaşkanımızın vizyonu yirmi yıldır ülkemizi iddialı konuma getirdi. Yapılan reformlar Avrupa ve diğer dünya ülkelerin de taklit edilir hale geldi. AK Parti her daim gençlerin partisi olmuştur. Bugün benim Milletvekili adayı olarak listede bulunmamda bunun göstergesidir” diye konuştu.

Fırat; Ülkenin enerji kaynakları halkın kullanımına sunuluyor

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Erzurum Milletvekili Adayı Av. Abdurrahim Fırat ise konuşmasında son yıllarda enerji kaynaklarının üretiminde ki artışa dikkat çekti. Gabar’da son olarak ortaya çıkarılan yüksek kaliteli petrol ve Karadeniz’de ki gaz üretiminin ülkenin ekonomisine büyük katkıları sunduğunu anlatan Fırat, “Karadeniz Doğalgazı ülkemize ulaştı ve 1 ay doğalgazı halkımız ücretsiz kullanacak. Daha dün Gabar’da Türkiye’nin en büyük petrol rezervi keşfedildi. Günde 100 bin varil petrol çıkacak. Bunun mali değeri yıllık 3 milyar dolar. Erzurum tarımla gelişecek. Ekilmeyen yer kalmasın diye yeni barajlar yaptık. Sulama maliyetlerini sıfırlayacağız. Tüm bunların yanında yeni yatırımlar için kolları sıvadık. AK Parti ile Erzurum’da yirmi yılda 85 milyara yakın kamu yatırımı gerçekleşti. Erzurum geliştikçe Hınıs’ta gelişecek. AK Partimizin 14 Mayıs sonrasında Şahlanış döneminin kapılarını hep beraber açalım. Tüm bunlarla birlikte Hem bölgemizde hem ülkemizde tarihi bir dönüm noktasındayız. Biz biliyoruz ki Hınıs Diyanet’i kapatacağız diyenlere değil Ayasofya’yı hüviyeti asliyesine çevirenlerden yana tavır koyar ” dedi.

Başkan Sekmen’den kardeşlik vurgusu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de konuşmasında kardeşlik vurgusu yaptı. Hınıs halkının irfan ve izzet sahibi olduğunu anlatan Başkan Sekmen, “Bu şanlı kalenin çocukları cesur, yürekli ve mert insanlardan oluşur. Hınıs, irfan ve izzet sahibidir. Hafızalarımızı tazelememiz açısından sizlere birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. Yıl: 1999 Ülkemiz büyük bir çıkmazın eşiğinde; öyle ki kamu çalışanları bile neredeyse maaşlarını alamaz duruma gelmişti. Ülkede para yok, pul yok. Hayat pahalılığı almış başını yürümüş, ekonomik krizler birbirini izlemiş Millet perişan, millet aç, millet çaresiz. Yıl 2002 AK Parti’mizin iktidara geldiği dönem. Türkiye istikrar ve huzur ortamına kavuştu. Krizlerin yerini bolluk ve bereket, öfkenin, tepkinin ve çaresizliğin yerini ise, suhulet ve sükûnet aldı. Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin ta o dönemlerde atılan temellerinin üzerine bugün devasa yatırımlar yapıldı, atılımlar yapıldı. Ve 21 yıl içerisinde ülkemiz, çoğu dünya ülkesinin gıpta ile izlediği bugünkü pozisyonuna kavuştu. Ve şimdi istiyorlar ki; Bu şahlanma yarım kalsın. Bu ülke yerinde saysın, bu millet yokluğa ve yoksulluğa esir olsun. İstiyorlar ve bunun için her yolu da deniyorlar. Nitekim üzerimize darbe girişimleriyle, ekonomik saldırılarla, toplumsal olaylarla, kumpaslar ve hain tuzaklar kurarak geldiler. Ama ne yaptılar, sonunda bozguna uğradılar. Çünkü benim Hınıslı kardeşlerimi, Erzurumlu kardeşlerimi aldatamadılar. Baktılar böyle olmayacak. Aramıza bu kez de nifak tohumları ekmeye çalıştılar. Kardeşi kardeşe sırt çevirmeye, kin gütmeye ve birbirlerine hasım haline getirmeye uğraştılar. Başaramadılar. Başaramayacaklar” diye konuştu.

Altınok; İstikrar Sürsün Türkiye Büyüsün

Önceki Dönem İçişleri Bakanı Erzurum Milletvekili ve Adayı Selami Altınok, Türkiye’nin yıllarca istikrarsız hükümetler tarafından yönetilmesinin acı faturasının zor telafi edildiğini hatırlattı. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gelen istikrar sayesinde ülkede yatırımların süratle bitirildiğini ve halen devam ettiğinin altını çizen Altınok, “Önümüzdeki seçimde vereceğimiz kararla Türkiye nasıl bir yöne doğru gidecek onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye’ye lider mi lazım, yoksa birilerinin ’gel’ dediğinde gelen, ’git’ dediğinde giden piyon mu lazım? 15 Mayıs sabahı bize istikrar mı lazım, belirsizlik mi lazım? O zaman istikrar, koalisyonların çok başlılığın olmadığı bir ülke istiyorsak AK Parti ile yola devam diyelim. Hınıs ve Erzurum yirmi yıldır istikrara oyunu kullandı. Bundan sonrada aynı tercihini yapacaktır” şeklinde konuştu.

Akdağ; Şahlanan Türkiye İçin Yeniden Ak Parti

Önceki Dönem Başbakan Yardımcısı Sağlık Eski Bakanı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, 21 yıllık AK Parti iktidarlarının çalışmalarının takdire şayan olduğunu ifade etti. Seçim gezilerinde olağanüstü bir teveccüh ile karşılaştıklarını anlatan Akdağ, “Sahada insanlarımızla beraberiz, esnafımızı, dernek ve vakıfları ziyaret ediyoruz. Bu ülkenin geleceği, milletimizin huzuru, barışı, birlikte yaşama beklentisinin Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında bütünleştiğini görüyoruz. Bu açıdan bu seçim geçmişte olan hiçbir seçime benzemiyor demiştik. Gelinen noktada bunun insanlar tarafından kabul edildiğini, öyle algılandığını görüyoruz. Hemen her alanda ülkeye çağ atlatmış bir siyasi iradeden bahsediyoruz. Sürekli müjdelerin verildiği her türlü olumsuzluklarda bile vatandaşına arka çıkan bir partidir AK Parti. İnşallah 15 Mayıs akşamı halkımız sağduyusunu gösterip ülkenin daha ileriye gitmesi için AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza desteğini yineleyecektir” dedi.