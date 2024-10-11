AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 15 Ekim’de Filistin’in geleceğini ele alan uluslararası bir konferans düzenleyeceklerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve AK Parti İnsan Hakları

Başkanlığı tarafından 15 Ekim’de AK Parti Genel Merkezi’nde üç oturum halinde Filistin’in geleceğini ele alan bir konferans düzenleyeceklerini açıkladı. Sırakaya, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’nin (AB) işlevsiz hale geldiğini ifade etti. BM’nin İsrail tarafından genel sekreterin istenmeyen kişi ilan edilmesine karşı tavır alamadığını belirten Sırakaya, bu durumun BM’nin işlevsizliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Sırakaya, Gazze’deki krizin 7 Ekim’de başlamadığını, 75 yıllık bir süreç sonucunda İsrail’in Filistin topraklarının yüzde 85’ini kontrol ettiğini ve Filistin’in bu duruma haksız bir şekilde itildiğini vurguladı. Sırakaya, Gazze’de 1,9 milyon insanın yerinden edildiğini belirterek, savaşın bilançosunun çok ağır olduğunu söyledi. Toplamda 52 bin insanın hayatını kaybettiğini, bunlardan 17 bininin çocuk olduğunu ve 36 bebeğin açlıktan öldüğünü ifade eden Sırakaya, sağlık çalışanlarının ve gazetecilerin de hedef alındığını vurguladı. Gazze’nin bir açık hava cezaevinden açık hava mezarlığına dönüştüğünü dile getiren Sırakaya, Batı’nın çifte standart uyguladığını belirtti. Gazze’de öldürülen kadın ve çocuk sayısının Ukrayna’daki savaşta öldürülenlerin altı katı olduğunu ancak Batı’nın bu duruma sessiz kaldığını söyleyen Zafer Sırakaya, Türkiye’nin Gazze’ye yönelik tutumunu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Ateşkesin hızlıca sağlanması, rehine takası ve 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önemine değinen Sırakaya, Türkiye’nin Gazze konusunda diplomasi, insani yardım, hukuki destek ve ekonomik yaptırımlar gibi dört temel eksende çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

15 Ekim’de “Filistin’in Geleceği Konferansı” düzenleyeceklerini açıklayan Sırakaya, konferansın detaylarını da paylaştı. Sırakaya’nın verdiği bilgilere göre üç oturumdan oluşacak konferansın ilk oturumunda Filistin’in geleceği ve diplomasi konuları ele alınacak. Bu oturuma Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi katılacak. Oturumu TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay yönetecek. İkinci oturumda Filistin’in geleceğinde siyaset ve parlamentonun rolü tartışılacak. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yöneteceği oturumda, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yer alacak. Üçüncü oturumda ise uluslararası hukukun Filistin’in geleceğindeki rolü ele alınacak ve oturuma TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlık edecek. Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konferansta bir konuşma yapacağını söyledi.