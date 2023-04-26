AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Erzurum’da “Kahvaltı Sofrası” etkinliği çerçevesinde sivil kitle örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

‘Türkiye Yüzyılı’nın kucaklayıcı bir vizyonu ifade ettiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, “Hazırladığımız seçim beyannamesi Türkiye Yüzyılı’nın işaret ettiği güçlü ve hakkaniyetli bir ülkeyi işaret etmektedir. Son dönemlerde ülkemizde başta teknoloji olmak üzere ard arda sonuçlandırılan çalışmalar da Türkiye Yüzyılı’nın birer ipucudur. Bu dev yatırımlarla, büyük projelerle, cesur programlarla Türkiye’ye çağ atlattık. 14 Mayıs bu gayretlerin devamlılığı açısından çok önemlidir. 14 Mayıs’ta ülkemizin güven ve istikrar ikliminin devam edip etmeyeceğine karar verilecektir.” dedi.

Yapıcı ve doğru muhalefetin bir ülke için kazanç olduğunu belirten İleri, “Ancak ülkemizdeki mevcut muhalefet bu çizgiden çok uzakta söylemler geliştirmektedir. Milletimiz elbette bunları görmektedir ve gerekli cevabı verecektir. Dış politika başta olmak üzere, ekonomide, savunma sanayiinde attığımız bağımsız ve güçlü adımlardan birilerinin rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da 14 Mayıs bir dönüm noktası olacak ve 73 yıl önceki seçim gibi Türkiye demokrasisine damga vuracak.” şeklinde konuştu.

“Kahvaltı Sofrası” toplantıları çerçevesinde Erzurum’da yapılan programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile birlikte Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Adayı Muhammet Gökberk Kocaaliler ve diğer parti yöneticileri katıldı. Programa davet edilen sivil kitle örgütleri temsilcileri de gündemle ilgili görüşlerini ve tespitlerini dile getirdiler.