AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, CHP’li merkez belediye başkanlarının hizmet üretmek yerine, büyükşehir belediye başkanı olma planları yaptıklarını söyledi.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, CHP’li merkez belediye başkanlarının hizmet üretmek yerine, büyükşehir belediye başkanı olma planları yaptıklarını söyledi.

Gücüyener, açıklamasında, “Eskişehirliler şehir merkezindeki iki ilçenin belediye başkanlarına beş yıllık yetki verdi. Belediye başkanları ise bu süreyi hizmet etmek için değil, Büyükşehir Belediye Başkanı olma planları yapmak için kullanıyor. Şehrin zamanını harcamasınlar. Şehirde yaşayanların hizmete ihtiyacı var. Belediyelerin görevleri var. Belediye başkanlarına bu görevler yerine getirilsin, şehir hizmet alsın, kalkınsın diye yetki verildi. CHP’li belediye başkanları ise yine CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı sonrasını planlamaktan, görevlerini yapmaya fırsat bulamıyor.

AK Parti yerel yönetimler başkanlığı olarak şunu belirtmek isteriz. AK Parti ancak hizmette yarışır. Mevcut belediye başkanları da birbirleriyle değil hizmet etmekle uğraşsınlar. Harcadıkları zaman şehrin zamanı, harcadıkları kaynak şehirde yaşayanların kaynağı. Kullandıkları sıfatlar emanet. Bahaneler üretmekten arda kalan zamanda Büyükerşen sonrasını planlıyorlar. Evet Büyükerşen’in bu şehre verebileceği hiçbir şey kalmadı. Eskişehir halkı bu şehri ona emanet etmeyecek. Fakat emanetin sahibi “ayak oyunlarında en başarılı olan” da olmayacak. Bunu bilip hizmette yarışmak en doğrusu.” diye belirtti.