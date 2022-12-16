AK Parti Diyarbakır İl Başkanı M. Şerif Aydın, sabah saatlerinde gerçekleşen bombalı saldırıyı kınadı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı M. Şerif Aydın, sabah saatlerinde gerçekleşen bombalı saldırıyı kınadı.

Diyarbakır’da yaşanan bombalı saldırı ile ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı M. Şerif Aydın, kentin huzurunu bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini, karanlık günlere dönmek istemediklerini dile getirdi. Aydın, “Son zamanlarda hep güzel haberlerle Türkiye gündeminde yer alan Diyarbakır, maalesef bu sabah yapılan bombalı terör saldırısı nedeniyle kötü bir haberle ülke gündeminde yer aldı. Sabah saat 05.10 sıralarında Diyarbakır-Mardin yolunda park halindeki bir bombalı aracın patlatılması sonucu 8’i polis ve biri sivil vatandaşımız olmak üzere 9 kişi yaralandı. İlk yapılan incelemelere göre PKK terör örgütü mensuplarınca yapıldığı anlaşılan bu bombalı terör saldırısında can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz oldu. Diyarbakır geçmişteki acı yılları tarihin çöplüğüne atıp huzurun ve güvenin şehri haline geldi. Terör örgütünün ve uzantılarının bundan çok büyük rahatsızlık duyduğunu biliyor ve görüyoruz. Sadece kandan ve gözyaşından beslenen bu odakların kente huzuru ve güzellikleri çok gördüğünü iyi biliyoruz. Bu bombalı saldırının huzur ve güven ortamına zarar vermesine tüm Diyarbakırlılar bir ve beraber olarak engel olmalıyız. Huzur ve güven ortamı, bir partinin veya zümrenin veya kesimin faydasına değildir. Diyarbakır’daki değişim ve dönüşüm, yaşayan herkesin ama herkesin faydasınadır ve geleceğine katkıdır. Bu yüzden, bu olaylardan uzun yıllar çok çeken Diyarbakır’daki her bir hemşehrimizin bu huzur ve güven ortamını en büyük ortak kazanım olarak görüp sımsıkı korumasını istiyoruz. Şehri bu huzur ve güven ortamına taşımak öncelikle AK Parti olarak bizim görevimizdi. Biz bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir mücadele ile çok şükür başardık. Ama bundan sonra ‘Diyarbakır’a uzanan eller kırılsın’ diye haykırmak ve bu huzura sahip çıkmak tüm Diyarbakırlıların üzerine düşen bir yükümlülüktür. İnşallah huzurumuza kasteden bu terör odaklarına karşı dimdik duracak ve memleketimize eski karanlık günleri getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bu saldırıyı yapanları en güçlü şekilde lanetliyor, yaralanan vatandaşımıza ve güvenlik görevlisi kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz” dedi.