AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Bilecik Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Bozüyük önceki dönem Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Bilecik Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Bozüyük önceki dönem Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

İnönü Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, İnönü’ye yapılan yatırımlar, projeler ve günlük konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İl Başkanı ve belediye başkanları misafirperverliklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ederken, Başkan Bozkurt ise nazik ziyaretleri sebebiyle AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.