AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bir takım temaslar için Ankara’da bulundu.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti teşkilatı ile bir takım temaslar için gittiği Ankara’da önceki dönem Bilecik Valisi şuan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ziyarette ikili bir süre sohbet ettiler. Bilecik adına yapılan çalışmalardan bahseden Serkan Yıldırım, "AK Parti İl Yönetim Kurulumuz ile çalışmalarımız Bilecik halkı için devam ediyor. Önümüzde yerel seçimler var. Onlar içinde yakın zamanda çalışmalara başlayacağız’’ ifadelerini kullandı.