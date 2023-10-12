Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve saldırılarına yönelik 81 ilde ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Geçtiğimiz hafta İsrail’in Filistin’i abluka altına alarak saldırması kamuoyunda geniş yankı buldu. Dünya devletleri, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik abluka ve saldırılarına karşı devletler çeşitli açıklamalarda bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem İsrail’i hem de Filistin cephesini itidalli olmaya çağırdı. Cumhurbaşkanının sürecin kötü sonuçlarını engellemeye yönelik açıklamalarının ardından AK Parti tarafından 81 ilde ortak basın açıklaması düzenlendi. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından saat 10.00’da başlayan ortak basın toplantısının Eskişehir’deki açıklamalarını Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuş yaptı. AK Parti’nin ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “İsrail’in, 10 Ekim 2023’te ilan ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucunda, çocuk, genç, yaşlı ve kadın erkek 700’ü aşkın kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı. Dünya, İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını görmektedir. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, Gazze’de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi’ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze’deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır.

Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla ‘Daha adil bir dünyanın’ mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz.”

81 ilde düzenlenen ortak basın açıklamasının Eskişehir’de düzenlenen toplantısına İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuş’un yanı sıra İnsan Hakları ve İl Başkan Yardımcısı Serhat Evirgen, Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammet Kaya ve İnsan Hakları Kadın Kolları Başkanı Meryem Yiğit katıldı.