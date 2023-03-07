AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, 8 Mart Dünya Kadın Günü’nde yaptığı açıklamada kadınlarımızın inancımızda ve toplumda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, 8 Mart Dünya Kadın Günü’nde yaptığı açıklamada kadınlarımızın inancımızda ve toplumda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Tarihte Kadın hakları konusunda, kadına en büyük değeri Türk töresinin ve İslam dinin verdiğinin altını çizen Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, “İnsanlık tarihini incelediğimizde bugün medeni olduklarını iddia eden toplumların geçmişinde kadına hiç değer vermediğini görürüz. Ne zaman ki dünya İslam dini ile tanıştı işte o vakit Kadınlarımız gerçek değerine, kutsallığına kavuştu” dedi.

Başaran, “Kadınlarımızın başarısı bizlere gurur veriyor”

Yakın tarihimizde Kadın hakları konusuna, dünya çapında verilen önemin artmasının sonuçlarından birisi olarak 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul edildiğini, Türk Siyasetinde ve AK Parti’de kadının önemli bir yerinin olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kadını siyasetin bir nesnesi değil, öznesi olarak gördüğünü belirten Başkan Başaran, “Kadınlarımız hayatımızı düzene sokan, yaşadığımız her alanda, iş dünyasında varlıklarıyla kendilerini hissettirmeye devam ediyor. Onun için AK Parti olarak kadınlarımıza, kadınlarımızın sorunlarının çözümüne büyük önem veriyoruz ve bu konuda da önemli adımlar attık. Çünkü Kadınlarımız hayatımızın her alanında başarılı çalışmaları ile bizlere gurur veriyor” dedi.

“Tarihimizin her anında kadınlarımızın etkisini görüyoruz”

“İnancımızda ve toplumumuzda Kadının yeri ayrıdır ve kutsaldır.” Diyen AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Peygamber efendimizin hicretin onuncu yılında, son haccının hutbesindeki sözlerinden, son nasîhatlarından biri, ‘Kadınlarınıza eziyet etmeyiniz! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz!’ olmuştur. Yine Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında fedakarlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde yerini alması için döneminin en ileri adımlarını atmıştır. Türk kadınına verilen haklar Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biri olmuştur. Ayrıca Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’de kadınımıza verdiği değeri, "Kadınlarımızı siyasetin bir nesnesi değil öznesi olarak gördüğünü ifade ederek, toplumun her alanında desteklenmesini sağlamıştır. Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında, bu gün toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır. Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur.

Kadınlarımız, bugün her alanda başarılı çalışmalara imza atıyor

Ak Parti olarak; insani, siyasi, sosyal, ekonomik her alanda kadınlarımızın çok önemli mesafeler kat etmesini sağladık. Sonuçta kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27’ler seviyesinden yüzde 34’ler seviyesine çıkardık. Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Kız çocuklarımızın tamamını eğitimle buluşturarak her seviyede onların eğitim öğretimlerini destekleyip kolaylaştırarak artık bu başlığı sorunlarımız arasından neredeyse tamamen çıkardık. Karar mercilerinde kadınlarımızın varlığında gözle görülür bir artış yaşanmasını temin ettik. Mesela kadınların parlamentodaki temsil oranı yüzde 4 iken yüzde 17’lerin üzerine yükseldi. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınların oranı yüzde 51’e yaklaştı. Mimarlardan avukatlara, öğretmenlerden sağlıkçılara kadar pek çok meslek dalında kadın erkek oranı büyük ölçüde dengelenmiş durumdadır.

Bu özel günde tüm kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği, güzel günler temenni ediyor; Şehrimiz, ülkemiz ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.