AK Parti İzmir İl Başkanlığının düzenlediği “Türkiye’nin kazanımları ve 2023’ün önemi” programının 4.’sü, Bornova’da yapıldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Biz cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını yaparken, muhalefet sadece muhalefet etti. Biz karınca gibi çalışıp dev eserler ortaya koyarken, onlar sadece ipe un serdi” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığının düzenlediği “Türkiye’nin kazanımları ve 2023’ün önemi” programının 4.’sü, Bornova’da yapıldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Biz cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını yaparken, muhalefet sadece muhalefet etti. Biz karınca gibi çalışıp dev eserler ortaya koyarken, onlar sadece ipe un serdi” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 4. “Türkiye’nin kazanımları ve 2023’ün önemi” programı, AK Parti İzmir Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığının organizasyonunda Bornova ilçesinde düzenlendi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ’un da konuşmacı olarak katıldığı programa İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve çok sayıda partili ile vatandaş katılım gösterdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti’nin milletin ve icraatın partisi olduğunu belirterek “21 yıldır demokrasi ve kalkınma noktasında pek çok reform yaptık. Yerli ve milli üretimde önemli bir ivme yakaladık. Bir asırlık işi, 21 yıla sığdırdık. Biz cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını yaparken, muhalefet sadece muhalefet etti. Biz karınca gibi çalışıp dev eserler ortaya koyarken, onlar sadece ipe un serdi” diye konuştu.

"Dört duvar arasında siyaset yapmıyoruz"

AK Parti’nin sokağın, milletin istikametinde doğduğunu ve 21 yıldır bunu unutmadan çalıştığını ifade eden Sürekli, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 21 yıllık hizmet yolculuğumuz, binlerce yatırım ve hizmet barındırıyor. Bütün engebelere rağmen yolumuzdan sapmadıysak, hedeflerimize bir bir ulaştıysak; bunun altında davamıza olan bağlılığımız ve milletimizin iradesi vardır. Çünkü biz, dört duvar arasında siyaset yapmıyoruz. Millete karşı hiç kör, sağır ve dilsiz olmadık. Bir kilometre iş yapmayı, bin kilometrelik söze değişmedik. 21. yılımızda halen alandayız. Halkın yanındayız, evindeyiz, tarlasındayız, işyerlerindeyiz. Bir yandan dünyayı sarsan ekonomik gelişmelerle mücadele ederken, yatırımlarında hız kesmeyen; öte yandan terörle mücadelesini sürdürürken, uluslararası arenada Türkiye’yi bir güç haline getiren politikaları üreten AK Parti iktidarı, doğru bildiğinden şaşmayacaktır. Oturduğu yerden ahkâm kesen, başladığı işi bitiremeyen, işleyen bir yatırımı sürdüremeyen, sözlerini tutamayan, halkı dillerinden düşürmeyip hizmetsiz bırakan, bahanesi hiç bitmeyenler iyi bilsin ki; biz çalışmaya ve yanlış gördüklerimizi yerinde anlatmaya devam edeceğiz. CHP’nin çöp-çamur-çukur siyasetine inat, üretmeye ve doğruları söylemeye devam edeceğiz. 2023 seçimlerinde sandığa gidecek olan milletimiz, bu iki tutumun farkını iradesiyle ortaya koyacaktır. İcraat mı? Laf ebeliği mi? Hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar da yaptıklarımızı, yapmakta olduklarımızı anlatmaya devam edeceğiz.”

"Güzel gelişmeler yaşanacak"

İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise yaptığı konuşmada güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirerek şunları söyledi: “Dünyada yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte, muhalefetin iş bilmez yaklaşımının aksine faizleri düşürdük. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı neticesinde uygulanan tedbir programı ile üretim, istihdam ve ihracat rakamlarımız arttı. Türkiye büyüdü. Ekonomimiz canlı tutuldu. ’Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ dedik ve imkânlarımız ölçüsünde ezdirmedik. Yıl başına kadar çok daha güzel gelişmeler yaşanacak.”

"Türkiye, dünyadan pozitif ayrıştı"

Ekonomik tabloyu değerlendirerek yılbaşına kadar fiyatlara ilişkin çok daha olumlu gelişmeler yaşanacağını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Türkiye, dünyada yaşanan fiyat artışlarından etkilenmemek için muhalefetin ve bazı iktisatçıların aksine bir yol izleyerek başarılı oldu. Dünyada, faizleri yükseltenlerde çok ciddi bir resesyon söz konusu. Bizler faizleri düşük tutarak ekonomin canlı olmasını sağladık. Türkiye, dünyadan pozitif ayrıştı. İhracatımız 250 milyar doların üzerine çıktı. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere büyük ticari ekonomik kuruluşlar yüksek faizin bir çare olmadığını söylemeye başladı. Şimdi AK Parti hükümetinin düşük faiz politikasının ne kadar anlamlı olduğu tescillendi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ifade etiği gibi, ‘Biz bugüne kadar vatandaşımızı imkânlarımız ölçüsünde enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz.’ Hükümetimiz iyileştirmelere devam edecek. Şubat ayına kadar da fiyatlarla ilgili çok güzel gelişmeler yaşanacak. Bizler de sabırlı olacağız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Partimizi ve politikalarımızı herkese anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Aslan’dan 21 yılın icraat sunumu

AK Parti İzmir İl Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Ali Aslan, AK Parti Bornova İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri programda "2002’den bugüne Türkiye’nin Kazanımları" sunumunu gerçekleştirdi. Önceki dönemlere ilişkin bilgilerle AK Parti iktidarının yatırım ve politikalarını anlatan Aslan, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız liderliğinde dünyaya yön veren bir Türkiye haline geldik. 2002 öncesi ABD başkanının önünde ve IMF kapılarında el pençe divan duran, yardıma muhtaç bir başbakanı olan Türkiye varken, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyaya yön veren bir Türkiye var. Bunlar kolay olmadı. Bunları, vesayet odaklarını aşarak ve milletimizin desteği ile başardık. Savunma sanayi başta olmak üzere ulaştırma, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler gibi her alanda dev eserler hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olduk, olmaya da devam ediyoruz."

"Güzel kentimizi AK belediyeciliğimizle taçlandıracağız"

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Gündoğan ise "Geride bıraktığımız 21 yılda olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde İzmir’imizde ve Bornova’mızda hem 2023’te hem de 2024’te seçimleri zaferle tamamlayacak, hemşehrilerimizin teveccühleriyle bu güzel kentimizi AK belediyeciliğimizle taçlandıracağız. Bu yönde kendimize, teşkilatlarımıza ve hemşehrilerimize inancımız tamdır" diye konuştu.

"Dünyanın gözü kulağı Türkiye’de"

Son 21 yılda savunma sanayinde atılan adımları anlatan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye’nin bugün dünyanın gözünün kulağının üzerinde olduğu başat bir ülke olduğunu söyleyerek “Türkiye 20 yılda gelişen, büyüyen, bölgesinde ve küresel anlamda güçlü bir ülke haline geldi. Aynı zamanda mazlumların da umudu haline geldi. Suriye’de, Filistin’de, dünyanın neresinde bir yardıma ihtiyaç varsa, Türkiye’nin varlığını, kendisine yardım edeceğini biliyor. Yıllarca terörle mücadeleye milyarlarca dolar paralar ödendi. Savunma sanayinde yerlilik yüzde 10’lardaydı. Gelinen noktada yerlilik oranı yüzde 85’lerde. O dışarıdan ithal ettiğimiz savunma sanayi ürünlerini, şimdi biz üretiyoruz. Aynı zamanda ihracatını da yapıyoruz. SİHA’lar, İHA’lar, ATAK helikopteri ve nicesi Mehmetçiğimizin gücüne güç kattı" dedi.