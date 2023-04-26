AK Parti Erzincan Milletvekili Adayları seçim çalışmalarını devam ettiriyor. Her gün kilometrelerce yol kat eden adaylar ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak gezip vatandaşları dinleyip seçim beyannamesi hakkında bilgi veriyorlar.

AK Parti il yönetimi ve milletvekili adayları seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. AK Parti Erzincan Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili Adayı Süleyman Karaman ile Mehmet Cavit Şireci, İl Başkanı Çetin Özyurt, ilçe, kadın ve gençlik kolları kadrolarıyla seçim çalışmalarına hız verilirken sıkılmadık el görüşülmedik Erzincanlı bırakmıyorlar. İlçelerin yanı sıra Erzincan merkezde de kurum, STK, esnaf ziyaretlerinde bulunan Süleyman Karaman, ‘istikrar’ vurgusu yaparak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kaptanlık koltuğuna geçmesiyle birlikte Türkiye’de çok şey değişti. Artık verilene razı olan değil hakkını arayan bir ülke konumuna geldi. Dışa bağımlılığı azaltmak için tüm imkânlarıyla canla başla mücadele eden bir ülke konumuna geldi. Tüm bu kazanımlarımızın devamı için istikrar çok önemli. Cumhurbaşkanımızı tüm dünya tanıyor. Daha yapacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şehrimizin medarı iftiharı Binali Yıldırım’ın riyasetinde 14 Mayıs’ta inşallah bir kere daha bu ülke istikrar diyecek” ifadelerini kullandı.

Karaman, Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıfta bulunarak “Anadolu’nun çileli topraklarına ayağını basan bir idealdir Türkiye Yüzyılı. Türkiye Anadolu’nun her farklılığını bağrında birleştiren büyük bir zenginliğin adıdır. Kimse bu zenginliği yok etmeye çalışmasın. Biz bir oldukça güzeliz. Türkiye Yüzyılı bu birliğin özetidir, o zenginliğin ifadesidir. Gençler, Türkiye Yüzyılının taşıyıcıları sizlersiniz. Siz bu davanın yılmaz neferleri, memleketin gerçek kahramanlarısınız.” diye konuştu.