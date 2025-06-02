AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın başkanlığında, belediye ve ilçe başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Bilecik’in yerel sorunları, yeni dönem hedefleri, projeler ve hizmetler masaya yatırıldı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, teşkilatın gücüyle milletin hizmetinde olduklarını vurgulayarak, "Birlik ve beraberlik içinde, milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen toplantının, yerel yönetimlerin etkinliğini artırması ve koordinasyonun güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.