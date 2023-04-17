Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, geldiği Erzurum’da ayağının tozuyla esnaf ziyaretlerine çıktı. Beraberinde AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, ile birlikte ilk önce parti il binasında basın toplantısı düzenleyen Demiröz, toplantıda yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti. Erzurum’un muhafazakar yapısıyla 14 Mayıs seçimlerinde yine tercihini istikrardan ve hizmet sevdalılarından yana kullanacağını anlatan Demiröz, “Seçimlere bir aydan kısa bir zaman kaldı. İnanıyorum ki Erzurumlu vatandaşlarımız sağduyularıyla yine Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini gösterip Türkiye Yüzyılının vizyonunun sürdürülmesinde katkı sağlayacaklardır” dedi.

Esnaftan Demiröz’e Yoğun İlgi

Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, çıktığı esnaf gezisinde Gürcükapı, Kongre Caddesi ve Dadaşkent semti esnafıyla buluştu. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Demiröz, 14 Mayıs seçimleri öncesinde destek sözü aldı. Demiröz, “Tüm gücümüzle imkanlarımızla sahadayız. Kaybedecek tek bir vaktimiz yok. Esnafımızdan aldığımız sinerji ile onlara ulaşmamız daha istekli oluyor. Gönüllere dokunup, onların dertleri ile hemhal olmak bizleri de mutlu ediyor” diye konuştu.

Küçükoğlu; Milletvekili Adaylarımızla Hızlı Başladık

İl Başkanlığı tarafından önceki gün düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısının hemen ardından Milletvekili Adayları, hızlıca sahaya inip vatandaş ve esnafla buluştu. Seçim Koordinasyon Merkezinin organizasyonları ile her bir aday ve teşkilat görevlisinin gideceği yerler önceden belirlenip, adaylar il merkezi veya ilçelere yönlendiriliyor.

Bu çalışmaların adayların açıklanmasından çok önce hazırlandığını dile getiren AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Milletvekili adaylarının daha şimdiden vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi. Seçim akşamına kadar çalışmalarının aralıksız süreceğini söyleyen Küçükoğlu, “Hiçbir gelecek vaat etmeyen 6’lı 7’li masaların bu vatandaşımızın dertlerine deva olmayacaklarını herkes biliyor. 20 yılda yapılanları birkaç ayda yıkılmasına göz yummayacaktır. Onlara sandıkta en iyi dersi yine halkımız verecektir” şeklinde konuştu.