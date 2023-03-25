14 Mayıs 2023’te yapılacak olan genel seçim için Eskişehir’de AK Parti’den milletvekili adaylarının belirlenmesindeki ilk işlem olan temayül yoklamaları başladı.

Gökmeydan Spor Salonu’nda düzenlenen temayül toplantısında, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetimleri ve mahalle başkanlarının içinde bulunduğu yaklaşık bin 300 partili oy kullandı. Dijital ortamda gerçekleşen temayülde partililer, Eskişehir’de AK Parti’den milletvekili aday adayı olan 37 isim arasından seçim yaptılar. Sabah saatlerinde başlayan temayül yoklaması sonucunda milletvekili adaylarının belirlenmesinde ilk aşama tamamlanmış olacak.