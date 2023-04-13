AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal tarafından düzenlenen programda milletvekili adayları, parti teşkilatı ile bir araya geldi.

İl Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıya Başkan Seher Ünsal, Milletvekili Adayları Necmettin Erkan, Dr. Osman Arslan, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, Gençlik Kolları Başkanı Haydar Bilgin, İl Genel Meclis Başkanı Emre Demirci, belediye ve il genel meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Ünsal, AK Parti’de görev almanın önemine dikkat çekti. Ünsal, “AK Parti’de görev üstlenmek demek; herhangi bir makam, mevki sahibi olmak değildir. AK Parti’de görev üstlenmek demek; gece gündüz çalışarak ülkesine hizmet etmeye talip olmak demektir" dedi. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimleri 2-0 alacaklarını ifade eden İl Başkanı Ünsal açıklamasında; "İki adayımız da bizim gururumuz, ikisi de bizim onurumuz. Allah’ın izniyle bizler bu seçimi 2-0 alacağımıza inanıyoruz. Doğru yolda doğru adamla yürümeye devam edeceğiz. Halkımızın ferasetine güveniyorum. Şehrimizin her köşesine hizmet götüren AK Parti’ye, yine büyük bir teveccühle rekor bir destek verecektir. Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kutlu yolda birlik beraberlik içinde çalışacağız ve cumhurbaşkanımızı rekor oy ile tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz" diye konuştu.