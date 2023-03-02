AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı’nın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz atandı.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı’nın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz atandı.

AK Parti Giresun İl Başkanlığına atanan Mete Bahadır Yılmaz, şahsına duyulan güven dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bütün AK Parti ailesine teşekkür etti.

AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hizmet davasında AK Parti Giresun İl Başkanlığındaki hizmet bayrağını devralmış bulunuyoruz. Öncelikle bugüne kadar ülkemize ve milletimize hizmet etmiş tüm dava arkadaşlarımıza, başkanlarımıza ve teşkilat üyelerimizin her birine de emekleri için tek tek teşekkür ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıkmış olduğumuz hizmet yolculuğunda, teşkilatımız ile birlikte bizlere ilimiz, bölgemiz, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

-Seçim çalışmalarına start verildi

Göreve gelir gelmez ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla 2023 seçimlerinin çalışmalarına başladıklarını ifade eden Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla 2023 seçimlerinin çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Cumhur İttifakı olarak tüm teşkilatlarımızla birlikte 2023 seçimlerinden alnımızın akıyla çıkmak için bütün gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz. Çalmadık kapı, sıkmadık el, derdine derman olmadığımız bir tek vatandaşımız kalmayana kadar da gece gündüz demeden çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.