AK Parti’nin Erzurum’da 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye geneli ve Erzurum’da ki başarısının yankıları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasına rağmen Erzurum’dan dört milletvekilini TBMM’ye gönderme başarısını sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için hazırlıklarını sürdürüyor.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Erzurum’un büyük bir feraset örneği göstererek tercihini Cumhur ittifakı ve AK Parti’den yana kullanmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Rehavete kapılmadan 28 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine hazırlıklarının sürdüğünü anlatan İl Başkanı Küçükoğlu, “14 Mayıs gecesi ortaya çıkan tabloda büyük bir başarının ortaya çıktığını söyleyebilirim. 2018 yılındaki milletvekili sayımızı muhafaza ettik. Amacımız elbette ilk turda istediğimiz oy oranı ile Cumhurbaşkanımızı yeniden göreve getirmekti. Her şeyin hayırlısı diyerek çıktığımız bu kutlu yolda ikinci turun bizi daha da güçlendirerek iktidara taşıyacağını düşünüyorum. Zorlu seçim sürecinin eksiksiz sürdürülmesi için çaba gösterdim. 28 Mayıs tarihinde Erzurum’un oylarının artarak yine Cumhur ittifakı desteği ile Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden göreve getirilmesine çalışacağız. İnanıyorum ki ikinci turda yüzde 60’ları aşan oy oranlarını bulacağız” diye konuştu.