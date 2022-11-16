AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Sarıoğlan İlçe Başkanlığına İbrahim Özkurt getirildi. Atamayı sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptığı açıklamada, “Sarıoğlan İlçe Başkanlığı görevi İbrahim Özkurt başkanımıza tevdi edilmiştir. Başkanımıza görevinin hayırlı olmasını diliyor, Sarıoğlan’ımız ve Kayseri’miz için başarılı çalışmalar gerçekleştirmesini temenni ediyoruz” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Sarıoğlan İlçe Başkanlığına İbrahim Özkurt getirildi.

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