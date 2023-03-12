AK Parti Kocaeli’de milletvekili aday adayı başvuruları başlıyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim tarihinin resmen 14 Mayıs olarak açıklanmasından sonra AK Parti’de milletvekili aday adaylık başvuruları da başlıyor. İzmit Körfez Mahallesi İzmit-İstanbul Yanyolu Haldız İş Merkezi’nde bulunan AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’na müracaat edecek milletvekili aday adaylarının yanlarında getirmesi gereken evraklar dışında, depremzedeler için AFAD’a da bağış yapması gerekiyor.

Başvurular için son gün cuma

Asgari bağış miktarının açıklanmasından sonra aday adayı kabul heyeti hemen çalışmaya başlayacak. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, bütün hazırlıkları tamamladıklarını, Genel Merkez’den yapılacak açıklamayı beklediklerini belirtti. Başvurular 17 Mart Cuma gününe kadar devam edecek. Başvuracak adaylar için istenen evraklar şu şekilde; arşiv kayıtlı adli sicil belgesi, diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi, bağış dekontu, Adaylık için istifası zorunlu olan kişilerin, ilgili mercilere sunduğu istifa veya emeklilik, dilekçelerinin fotokopisi, engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olan aday adaylarının engelli kimlik kartı ya da sağlık kurulu raporu fotokopisi, özgeçmiş, fotoğraf.