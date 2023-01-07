Elazığ’da avukat Cengiz Gülaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Türkiye Yüzyılı’ sözünden etkilenerek AK Parti’den aday adayı olduğunu açıkladı.

Elazığ’da avukat Cengiz Gülaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Türkiye Yüzyılı’ sözünden etkilenerek AK Parti’den aday adayı olduğunu açıkladı.

Genel seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı sürecinin başlamasıyla birlikte tüm siyasi partilerde süreç hız kazanmaya başladı. Avukat Cengiz Gülaç da bir otelde düzenlenen basın açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Türkiye Yüzyılı’ sözünden etkilendiğini ve Elazığ’ın sorunlarını bildiği için AK Parti’den aday adayı olduğunu açıkladı. Kendisi ve Elazığ açısından önemli bir gün olduğunu belirten AK Parti milletvekili aday adayı Cengiz Gülaç, "2023 seçimleri malum olduğu üzere sürekli tartışılan ve konuşulan bir süreç bu yolda birçok arkadaş gibi ben de Adalet ve Kalkınma Partisinden aday adaylığına karar verdim. Allah nasip ederse aday adayıyım. İlerleyen süreçte Cumhurbaşkanımız takdir ederse önce şehrimize sonra ülkemize elimizden geldiği sürece hizmet etmeye çalışacağız. Son 20 yılda Elazığ AK Parti’nin en yüksek oy aldığı bir ildir. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı sözü beni çok etkiledi. Bir şeyler yapabileceğimi düşündüğüm için bu göreve talip oldum. Takdir Cumhurbaşkanımız ve Elazığ halkının. Umarım ilerleyen süreçte memlekete faydamız olur" dedi.