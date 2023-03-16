Seçim takviminin açıklanmasının ardından milletvekilliği aday adaylığı başvurusu kapsamında AK Parti Karabük İl başkanlığına 2 günde 7’si kadın olmak üzere 19 kişi başvuru yaptı.

20 yıldır AK Parti Karabük Teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yapan ve 6 yıldır İl Başkanlığı görevini sürdüren Av. İsmail Altınöz beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu ve İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik ile birlikte görevlerinden istifa ederek yoğun kalabalık eşliğinde parti binasında aday adaylığı başvurularını açıklayarak, dosyalarını İl Başkan Yardımcısı Ferhat Salt’a teslim etti.

Alkışlar eşliğinde salona giren Altınöz, Öksüzoğlu ve Çelik, burada birer açıklama yaparak katılımcılara teşekkür etti.

İl Başkanı Altınöz, 2003 yılından bu yana teşkilatın birçok kademesinde görev aldığını son 6 yıldır İl başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatarak, “ Bugün şahsım ile birlikte Kadım kolları başkanımız ve Gençlik kolları başkanımızla birlikte Karabük’e hizmet etmek adına görevimden istifa ederek aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Karabük’ün sorunlarını problemlerinin çözümünü öğrenmemize gerek yok. 20 yıldır Karabük’te yapılanların en detayına kadar hepsini biliyoruz. Seçilirsek hiç vakit kaybetmeden önceki dönem vekillerimizin bıraktığı yatırımları kaldığı yerden hızlıca yerine getirmek için mücadele edeceğiz. 2023 seçimlerinde büyük ve güçlü Türkiye için, Türkiye yüzyılına damga vuracak bu seçimin ülkemiz, milletimiz, partimiz ve Karabük’ümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan son iki gün içerisinde mevcut milletvekillerin de içinde bulunduğu aday adaylığı için 19 başvuru yapıldı. Yapılan başvuruların 7’sinin ise kadın adaylardan oluşması ise dikkat çekti.