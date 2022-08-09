AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin katılımı ile AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik riyasetinde Büyükçekmece’de İstanbul milletvekilleri ile AK Parti sahaya indi. Sahada vatandaşlarla sohbet edilerek sorunlar dinlendi. Vatandaşların desteğini gören AK Partililer “Hedef 2023 durmak yok yola devam” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin katılımı ile AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik riyasetinde Büyükçekmece’de İstanbul milletvekilleri ile AK Parti sahaya indi. Sahada vatandaşlarla sohbet edilerek sorunlar dinlenildi.

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