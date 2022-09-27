2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde milletvekili adayı olmak isteyen politikacılar yarışa başladı.

2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde milletvekili adayı olmak isteyen politikacılar yarışa başladı.

2023 seçimi öncesinde AK Parti yönetimi vekil listesini yeniden oluşturmaya hazırlanıyor. Milletvekillerinin performansını ölçen yönetim bir yandan da yeni isimler bulma arayışına girdi. Anket çalışması çerçevesinde oluşturulacak olan listede 81 ilde öne çıkan isimlerle ilgili çalışma başlatıldı.

2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde milletvekili adayı olmak isteyen politikacılar yarışa başladı. AK Parti de özellikle teşkilatlarda bu nedenle hareketlenmeler artarken Genel Merkez yönetimi de bir yandan mevcut milletvekillerinin performansını ölçmeye başladı. Bir yandan da ‘yeni isimler yeni yüzler’ konusunda bir araştırma yapan parti yönetimi vatandaşın talep ve beklentilerine yönelik rapor hazırladı.

“Anketler öne çıkaracak”

28 Ekim’de açıklanacak olan AK Parti’nin 2023 vizyon belgesine gözler çevrildi. AK Parti’de bir yandan da 2023 seçimleri için milletvekili adaylıklarına ilişkin çalışmalar başlatıldı. Bu çerçevede, seçimlere 8 aylık bir süre bulunmasına rağmen, AK Parti yönetimi illerde ‘yeni yüzler, yeni isimler’ arayışına başladı. AK Parti kaynakları “Sahada bir yandan mevcut milletvekillerinin performanslarını değerlendiriyoruz. Bir yandan da her ilde öne çıkan yeni isimlerle ilgili çalışma yapıyoruz. Bunun için partide bir kurul oluşturulacak ve milletvekilli aday adaylıkları konusunda çalışacak. Ayrıca her ilde bir yandan da isimler üzerinde anket çalışması yapılıyor” dedi.

AK Parti kurmayları, bu seçimler için milletvekili aday adayları sayısında bir artış olacağını gözlemlediklerini belirterek “Teşkilatlar bu nedenle çok hareketle, çok sayıda il başkanı, eski il başkanları, eski vekiller adaylık için nabız yokluyor. Bu nedenle aday olmak isteyenlere belli kriterler getirilecektir” değerlendirmesini yaptı.