AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı partiye 2023 yeni üye kazandırdı.

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı partiye 2023 yeni üye kazandırdı.

Haziran ayında yapılacak seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı yaptığı çalışmalarla ilçede 2023 kişiyi partiye üye yaptı. Hedeflerinin Haziran ayına kadar 7 bin üye kazandırmak olan Yıldırım teşkilatı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlenen törenle partiye yeni üye olan 2023 kişiye rozetleri takıldı.

Törende konuşan AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, "Bugün şahlanışın sembolü 2023 programındayız. Bugün 2023 kişi AK Parti ailemize katılıyor. Düzenlediğimiz törenle bunu herkese duyuruyoruz. Burada teşkilatımızda görev yapmış tüm yöneticilerimizle buluşacağız. Muhalefet partilerinin 50-100 kişilik yeni katılım töreni düzenlediği bir dönemde biz ilçe teşkilatı olarak 2023 kişiyi teşkilatımıza kazandırdık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Seçime kadar ilçede 7 bin yeni üye kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bugüne kadar Yıldırım teşkilatında görev yapan tüm başkanlar, yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı gecede vefat eden üyelerle ilgili hazırlanan video klip de izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da üye katılım törenine iştirak edenler arasında yer aldı.