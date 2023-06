Deprem bölgesi 11 ilden gelen belediye başkanları Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’nda bir araya geldi.

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Deprem bölgesi 11 ilden gelen toplam 95 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları düzenlenen toplantıda afetten bu yana gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kardeş belediyelerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ta deprem sonrası imar konusunda bazı çalışmalar gerçekleştirdik. Kahramanmaraş’ın yapı stoku konusunda toplam bina sayısı 238 bin 425, bu stokların yüzde 45’i hasarsız, yüzde 3’ü deprem esnasında yıkılmış, yüzde 2’si acil yıkılacak, yüzde 15’i ağır hasarlı, yüzde 2’si orta hasarlı, yüzde 33’ü ise az hasarlı olarak karşımıza çıkıyor. Depremler sonrasında yapı stokumuzun yüzde 25’i ciddi şekilde etkilenmiş durumda. Şu ana kadar enkaz kaldırma çalışmaları yüzde 100’e yaklaştı, ağır hasarlı binalarda ise yıkım devam ediyor. Bu sürecin hızlı bir şekilde sürdürülmesi ve buralarda yapılaşmaların devam etmesi için çok önemli çalışmalar yapıldı. TOKİ ve Emlak Konut, şehir için tasarım hazırladı ve projeler devam ediyor. Şehirde yıkımın en fazla yıkımın olduğu alanda kentsel tasarı alanları ortaya çıkarılacak. Bu süreç şu an ön çalışma ve diğer günlerde netleşmiş olacak” dedi.

Bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci daha rahat bir şekilde atlatacaklarını ifade eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “6 Şubat Asrın Felaketi olan depremlerin merkezi Kahramanmaraş’tayız. Bu depremlerin yaralarını hızlı bir şekilde sarabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Depremden etkilenen yerleşim yerlerimizin tümünün belediye başkanları ile beraberiz. 11 il, 95 belediye başkanımız istişare ve değerlendirme toplatışı çerçevesinde burada. Bu zamana kadar yapılan çalışmalar ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarımızı bu toplantımızda değerlendirme imkanı bulacağız. Her şeyden önce depremde gecesini gündüzüne katarak burada çalışan tüm kamu kuruluşlarımıza, STK’larımıza teşekkür ediyorum. AK Parti, her zaman insan esaslı esaslı insanı yaşat ki devlet yaşasın esası ile çalışıyor. Bizler, insanlarımızın sıkıntısını kendi içimizde hissetmediğimiz an kendimizi suçlu hisseden bir gelenekten geliyoruz. Vatandaşlarımıza sunduğumuz her hizmet bizler için daha fazlasını yapmak için bir adeta itici güçtür. Bu sebeple bugün buradayız ve bizim dertlerimizi azaltıp daha fazlasını yapmak için buradayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seferberlik çağrısı ile 808 AK Partili belediyemiz hiç vakit kaybetmeden deprem bölgesine koştu. Binlerce personeli, iş makinesi ve insani araç gereçlerle deprem alanlarına koştuk. Milyonlarca insani ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Bu süreçte yüreklerini ortaya koyan herkese teşekkür etmeyi ayrı bir borç biliyorum” diye konuştu.