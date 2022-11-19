AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Toplantısı İstişare Toplantısı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında Konya’da gerçekleştirildi. Konya belediyeciliğinin örnek olduğunu kaydeden Özhaseki, Konya denildiği zaman en bariz vasıflarından birisinin belediyecilik ve şehircilik anlayışı olduğuna işaret ederek, “Bundan dolayıdır ki biz de zaten ilk adaylığımızda Konya’daki belediyeciliği örnek vererek seçimlere gittik” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Toplantısı İstişare Toplantısı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında Konya’da gerçekleştirildi. Konya belediyeciliğinin örnek olduğunu kaydeden Özhaseki, Konya denildiği zaman en bariz vasıflarından birisinin belediyecilik ve şehircilik anlayışı olduğuna işaret ederek, “Bundan dolayıdır ki biz de zaten ilk adaylığımızda Konya’daki belediyeciliği örnek vererek seçimlere gittik” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Toplantısı İstişare Toplantısı Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımı ile yapılan toplantıda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya’nın pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir ve bir baş şehir olarak tarihte var olduğunu belirterek, “Bugüne geldiğimizde bu şehrin çok daha yaşanabilir olması, geleceğe umutla bakması şehrin yöneticilerinin gayretleriyle ortaya çıkmıştır. Bu şehrin insanları hep millinin yanında yer aldı, her türlü fitnede de devletine sahip çıktı. 2002 ile beraber AK Parti’mize büyük desteğini veren kıymetli hemşerilerimiz her geçen gün bu desteklerin artırmışlardır. İnşallah 2023 seçimlerinde de yeni bir rekoru birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

“Konya sadece kendisi için değil; Türkiye için üreten bir şehir”

Toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlana’nın “Buluşma vakti gelince gece gündüz olur” sözüyle konuşmasına başladı. Başkan Altay, “Hakikaten bizim için de gündüzün tüm aydınlığını hissettiğimiz bir zaman oldu. Bu kadar güzel bir toplulukla bir arada olmak bizim için çok keyifli. Konya, kadim bir şehir. 10 bin yıldır, insanlık hayatının devam ettiği yeryüzündeki ender yerleşim yerlerinden birisi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Çatalhöyük, UNESCO tarafından dünyanın ilk yerleşim yeri olarak kabul ediyor. Burada yapılan kazılarda insanlığın ilk şehir hayatına başladığı yerin merkezi Çatalhöyük. Konya denilince akla gelen ilk şey tahıl ambarı olan bir şehir olması. Konya, çiftçiliğin çok yoğun yapıldığı bir şehir. Çünkü Çatalhöyük’te bulunan buğday taneleri, bundan 10 bin yıl önce insanlığın burada tarımla uğraştığının bir göstergesi. Pandemi döneminde de gördük ki kendi kendine yetebilmek, gıda güvenliği, gıda arzının sağlanıyor olması, ülkeler için en az sınırları korumak kadar önemli. Konya bu manada sadece kendisi için yeten bir şehir değil; tüm Türkiye için üreten, üretmeye devam eden bir şehir” diye konuştu.

“Konya’da Türkiye’ye örnek bir uyum ve koordinasyon var”

Başkan Altay, son dönemde yapılan yatırımlarla artık Konya’nın bir sanayi şehri olma yolunda da hızla ilerlediğine dikkat çekerek, şu an itibariyle 3 milyar doları aşan ihracat rakamıyla onlarca sanayi sitesi ve son genişleme bölgesiyle birlikte Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisine sahip olduğunu kaydetti. Turizm, spor ve gençlik şehri Konya’nın en önemli özelliğinin ise belediyecilik kültürü olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, “Konya’nın en önemli özelliklerinden birisi de belediyecilik kültürü. Geçmişten itibaren Konya, belediyecilik manasında Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi. Bizler de İl Başkanımızın liderliğinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle birlikte Türkiye’ye örnek bir uyum ve koordinasyon içerisinde 42 bin kilometrekarelik alanda şehrimize hizmet ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik Konya’ya bereket olarak dönüyor. İnşallah Konya belediyeleri olarak bundan sonra da yerel yönetimler adına örnek ve öncü işler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Konya’daki belediyeciliğini örnek vererek seçimlere gittik”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise Konya denildiği zaman en bariz vasıflarından birisinin belediyecilik ve şehircilik anlayışı olduğuna işaret etti. Özhaseki, “Yıllardır düz bir çizgide, kendi halinde onlarca yıldır belediye başkanları Konya’ya hizmet etmişler, güzel işler yapmışlar, bir çizgi tutturmuşlar. Bundan dolayıdır ki biz de zaten ilk adaylığımızda Konya’daki belediyeciliği örnek vererek seçimlere gittik” dedi.

“20 yılda Türkiye’de sessiz bir devrim yaşattık”

Bir araya gelmekteki amacın istişare olduğunu belirten Özhaseki, “Hepimiz biliyoruz ki belediyeciliğin bir okulu yok. Belediyecilik daha çok görerek, istişare ederek, konuşularak ve kendi aramızda yapmış olduğumuz bu istişarelerde gördüğümüzü bildiğimizi arttırarak yapılıyor. Bizler insanlara nasıl hizmet ederiz, onların refahını nasıl artırırız, şehirlerimizi geleceğe nasıl taşırız kaygısıyla durmadan gayret ediyoruz. AK Parti olarak bizim hem genelde hem yerelde siyasetimiz hizmet siyaseti, eser siyaseti 2001’de kurulduk. Bir sene sonra yapılan seçimlerde iktidar olduk. Hem genelde hem de yerelde neredeyse 20 yıldır eser siyasetini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Erdemliler Hareketi olarak başlayan bu hareket, 20 yıl içerisinde Türkiye’de ve şehirlerimizde adeta sessiz bir devrim yaşattı” diye konuştu.

“AK Parti Türkiye’ye çağ atlattı”

Milli Eğitim’den savunmaya, ulaşımdan ekonomiye kadar AK Parti iktidarının Türkiye’ye çağ atlattığını söyleyen Özhaseki konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Milli Eğitim’den hep bahsederiz. 2002’deki Milli Eğitim’in bütçesi 10 milyar 300 milyon lira, şimdi bütçemiz 275 milyar lira. Öğretmen sayımız 526 binden 1 milyon 276’ya çıkmış. Derslik sayımız iki misline çıkmış. Sağlık alanında eskiden parçalı olan birkaç bağımsız kurum gibi hareket eden sağlık örgütlerini tamamını birleştirip dünyanın en önemli sağlık merkezleri haline gelen bir Türkiye’den bahsediyoruz. 20 tane şehir hastanesi bitmiş, hizmet ediyor, 13 tanesi inşaat halinde. Nitelikli yatak sayımız 19 binden 264 bine çıkmış vaziyette. Ulaştırmaya baktığınız zaman 6 bin kilometrelik bir yol ağından bugün 30 bin kilometrelik bir yol ağından bahsediyoruz. Tünel sayısı 83 iken bugün 469 adet tünelimiz var. Tersane sayısı 37 den 84’e çıkmış. Havaalanı sayımız 26 adet iken şu anda tam 57 adet havaalanımız var. Orman varlıklarını 21 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkaran dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz. Savunma sanayinde şu anda 750 tane proje devam ediyor. Bütün bunların hepsi Türkiye yüzyılına hazırlık için müthiş bir altyapı ve büyüyen bir ülkenin işaretleri olarak önümüzde duruyor.”

Başkan Altay Konya Modeli Belediyeciliği anlattı

Yapılan konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, katılımcılara Konya Modeli Belediyeciliği yaptığı sunumla anlattı. Başkan Altay, burada yaptığı konuşmada, “Yerel yönetim liderleri olarak yerelde elde ettiğimiz tüm başarılar, hiç şüphesiz AK Parti’mizin ‘Türkiye Yüzyılı’ idealine en büyük katkılardan birini sağlayacaktır. Önümüze koyduğumuz hedeflere ilerlerken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın; ‘Demokrasi, yerel yönetimlerde ve belediyelerde başlar. Yerel yönetim güçlü değilse, hiçbir partinin iktidarda kalma şansı yoktur’ sözleri, çalışmalarımızın temel düsturu olmalıdır. Bizler Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, hizmetlerimize bu değerler ışığında, kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Hem şehrimizde hem ülkemizde hem de dünyada elde ettiğimiz tüm başarıların temelinde; Cumhurbaşkanımızın belediyecilik konusunda ortaya koyduğu vizyon ve Konya Modeli Belediyecilik anlayışımız yer alıyor” dedi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu, AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı.