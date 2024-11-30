AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret eti. Yılmaz, Başkan Büyükkılıç’ın gecesini gündüzünü hizmete adadığını vurgulayarak, “Siyasetimizin ağabeyi olan Memduh beyi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bizler genel siyasetten bahsederken, o hizmete kilitlenmiş” dedi.

Erciyes’te düzenlenen AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı’na katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki heyeti, başkanlık girişinde çiçeklerle karşılarken, heyet daha sonra başkanlık makamına geçti. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Kayseri’mizde teşkilatlarımızı kapsayan hemen seçim sonrası başlattığımız il ziyaretlerinden birini de AK Parti siyasetimizin yapı taşlarının inşa edildiği, yerel yönetim siyasetimizin şekillendiği Kayseri’mizdeyiz” dedi. İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı’nda önemli konuları ele aldıklarını ifade eden Yılmaz, “Değerli büyükşehir belediye başkanımızın da olduğu, il başkanımızın organize ettiği delege toplantısında güne başladık. Orada önümüzdeki süreçte AK Parti siyasetimizin sorumluluklarını ve hepimize yansıyan boyutunu inceledik” diye konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Başkan Büyükkılıç’ın gecesini gündüzünü hizmete adadığını vurgulayarak, şunları söyledi;

“Toplantıdan sonra il başkanımızı ziyaret ettik, ardından Kayseri’mizde partimizin kurucusu, hem yerel yönetimlerde hem milletvekilliği aşamasında partimizin kurulduğu günden itibaren siyasetimizin ağabeyi olan Memduh Büyükkılıç’ı makamında Yerel Yönetimler Başkanı olarak ziyaret etmenin güzelliğini yüreğimde hissediyorum. Zaten başarılılar, zaten gecesini, gündüzünü ülkeye hizmete adamış bir belediye başkanımız olarak tanıdım, bildim. Erciyes’te konuşurken, bizler genel siyasetten bahsederken, onun nasıl hizmete kilitlenmiş şekilde duygu yoğunluğu içerisinde şehrimize kazandırmak üzere olduğu 21 MW’lık rüzgâr enerjisi türbinlerinin kanatlarının geldiğini ifade etti. Kim bilir kaç gündür onunla yatıp, kalkıyor. İşte AK Parti siyasetinin tarif ve tanımlayan bir anlayışın sonucudur. Bizim farkımızın bu olduğunu her platformda ifade ediyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh beyi ve ekibini tebrik ediyorum. Belediye Başkanlığı bir ekip işi, AK Parti ailesinin büyüğü olarak Kayseri’mize hizmet ediyor, kendisini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Allah onu muvaffak etsin.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da; “Çok değerli genel başkan yardımcımıza ve kıymetli ekibine Kayseri’mize hoş geldiniz diyorum. Gerçekten beyefendiliği ile yerel yönetimlerdeki hem genel birikimi hem de nezaketi ile bizlere örnek teşkil eden, takdir ettiğimiz siyasi büyüğümüzü Kayseri’de görmekten keyif aldığımızı paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Şeref Defteri’ni de imzalayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, tüm Kayserililere selam ve sevgilerini iletti.