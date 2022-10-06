Mersin merkez Yenişehir İlçesi Ak Parti Teşkilatı , Merkezi Mersin'de bulunan Erdemlililer Derneği'ni ziyaret etti.

Mersin Yenişehir İlçesi Ak Parti İlçe Teşkilatı İlçe Başkanı Hayati Bülbül Başkanlığındaki heyet ile Erdemlililer Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette Ak Parti İlçe Başkanı Hayati Bülbül'e , Teşkilat Başkanı Cahit Kaplaner , İlçe Sekreteri Hamdi Avcı , Sosyal Politikalar Başkanı Tuncer Arslan , İlçe Yönetim kurulu Üyeleri , Murat Kılınç , Abdulkadir Özpekmezci , Ak Parti Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Feriha Özdikicioğlu ve Ak Parti Yenişehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Furkan Göktaş eşlik etti.

Erdemlililer Derneği Başkanı Ali Gölcük , Başkan Vekili Selma Erat , Halil Sarı ve Üyeler Aytur Gezer ve Fatma Abacı tarafından karşılanan İlçe teşkilatı yöneticileri , Derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.Mersin ve Ülke gündemindeki konular üzerine hoş sohbet havasında geçen ziyaretin sonunda Erdemlililer Derneği Başkanı Ali Gölcük İlçe Başkanı Hayati Bülbül ve Teşkilat mensuplarına duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkkür etti.