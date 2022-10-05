Bekmez’in atama kararı teşkilatta da memnuniyetle karşılandı.

1995 Tortum doğumlu olan Bekmez, Diyaliz bölümü mezunu. 2012 yılından beri iş dünyasında yer alan genç iş adamı Ubeydullah Bekmez, Yakutiye Gençlik Kolları İlçe Başkan yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

AK Parti Genel merkezinde düzenlenen programda mazbatasını AK Parti Gençlik kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan’dan alan Bekmez, Yakutiye Gençlik kollarının yeni başkanı oldu.

Erzurum’da Hüsn-i Hat Sergisi 48 eser ile 10 Ekim’e kadar ziyarete açık kalacak

Erzurum’da Hüsn-i Hat Sergisi 48 eser ile 10 Ekim’e kadar ziyarete açık kalacak

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