AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy’un AK Parti İl Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ziyarette genel gündem değerlendirmelerinin yapıldığını belirten Önsay, Kütahya’nın geleceği için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Önsay, "Kütahya’mızda birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmek adına, genel gündem değerlendirmelerinde bulunarak istişareler gerçekleştirdik. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamalar, Kütahya’da AK Parti ve MHP arasındaki uyumlu iş birliğinin devam ettiğini ve ortak hedeflerin ön planda tutulduğunu gösterdi.