AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Türk Kızılay, “15 Ekim Beyaz Baston Farkındalık ve Güvenlik Günü” çerçevesinde engelli vatandaşlarla buluştu. Toplu kan verme ve empati parkuru gibi etkinliklerin düzenlendiği programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Fırsat verildiğinde o engelli kardeşlerimizin fırsatı en üst ve güzel seviyelerde değerlendirdiklerini gördük” diyerek fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Türk Kızılay, “15 Ekim Beyaz Baston Farkındalık ve Güvenlik Günü” çerçevesinde engelli vatandaşlarla buluştu. Toplu kan verme ve empati parkuru gibi etkinliklerin düzenlendiği programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Fırsat verildiğinde o engelli kardeşlerimizin fırsatı en üst ve güzel seviyelerde değerlendirdiklerini gördük” diyerek fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekti.

“15 Ekim Beyaz Baston Farkındalık ve Güvenlik Günü” Bağcılar’da unutulmadı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Türk Kızılay’ın düzenlediği programda, engelli vatandaşların yaşadığı zorluklar ve kan bağışı önemine vurgu yapılırken, etkinliğe AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi katıldı. Konuşmaların ardından engelli vatandaşları anlamak adına empati parkurundan geçen katılımcılar, ardından ise toplu kan verme etkinliğine katıldı.

“Sorun fırsatı sunmayanlarda”

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Kıymetli kardeşlerim Recep Tayyip Erdoğan bize şunu gösterdi; bir takım engellerden dolayı ekonomide de, kamu hayatında da, iş hayatında da fırsat verilmeyen, önü açılmayan engelli kardeşlerimize fırsat verildiğinde ülkeleri içinde kendileri içinde ne kadar güzel işler üretebileceklerini gösterdiler. Onun için engelli kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Yani mesele yapamaz, edemez, olamaz değil yapılabilir, olabilirdir. Yeter ki kamu kurumlarımız, yeter ki devletimiz, yeter ki sivil toplum kuruluşlarımız, yeter ki, toplumumuz engelli kardeşlerimize yapacakları, hizmet edecekleri fırsatları sunabilelim. Yani sorun fırsatı sunmayanlarda. Fırsat verildiğinde o engelli kardeşlerimizin fırsatı en üst ve güzel seviyelerde değerlendirdiklerini gördük. Bu şunu gösteriyor; yeter ki siz imkan oluşturun” dedi.