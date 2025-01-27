AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, düzenlenen törenle görevi devraldı.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törenle Emre Güray, il başkanlığı görevini Abdulahat Arvas’a devretti. Emre Güray’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan yeni başkan Arvas, hiçbir zaman ötekileştirme siyaseti gütmeyeceklerini vurgulayarak, “Biz bu memleketin, bu milletin evlatlarıyız. Bu millete tepeden bakma değil, oyunu alıp kandıran değil; kucaklayan, şefkat, merhamet, kardeşlik hukukunu kendimizde ilke edindik. Benim büyüklerim bu memlekete nasıl faydalı olmuşlarsa, ben de hizmet konusunda bu memlekete faydalı olamaya çalışacağım. Beni ve ailemi tanımayanlar iftira atıyor, beni tanıyanlar da saygı gösteriyorlar” dedi.

Van’da artık “Benden başka kimse yararlanmasın, kimsenin sözü geçerli olmasın” döneminin sona erdiğine dikkat çeken Arvas, “Bizim felsefemizde, kültürümüzde, AK Parti’nin ana damarında, görev istenmez verilir. Verilen göreve de başını koltuğunun altına alarak, kefenini de sağ tarafına alarak Allah rızası için milletin menfaati için ülkenin birlik ve beraberliği için mücadele konusunda kendini feda etmek demektir. Allah’ın izni ile biz memleketimize sahip çıkacağız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kullandı.