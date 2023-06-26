Ak Parti Tunceli İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın ve eşi trafik kazasında yaralandı. İki aracın karıştığı kazada yaralanan Özaydın ve eşi ambulansa Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, dün gece geç saatlerdi Tunceli-Elazığ karayolu, karayolları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın’ın kullandığı 01 AHG 744 plakalı otomobil, 26 RK 797 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Sercan Özaydın ve Demet Özaydın yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özaydın çifti daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özaydın ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.