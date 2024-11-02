AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon’un gemi inşa üssü olacağını belirterek Sürmene ilçesi Çamburnu’nda bulunan tersanede dünyanın bütün denizlerinde seyrü sefer yapacak olan gemilerin üretileceğini söyledi.

Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiindeki 104 dönümlük alanda hizmet veren tersaneyi devralarak ‘Trabzon Tersanecilik’ adıyla faaliyet göstermeye başlayan iş adamı Salih Zeki Çakır’a Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, beraberindeki AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ve partililer ile birlikte bir ziyarette bulundu.

Tersanede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tersanenin 141 metrelik gemi siparişi aldığını belirterek “Ülkemiz son 20 yılda bütün alanlarda olduğu gibi gemicilikte de tersane işinde de önemli atılımlar yaptı. Bunlardan bir tanesinin güzel bir örneğindeyiz. Bir taraftan üreteceğiz bir taraftan da şehrin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağız. İlk planda ihtiyacı olan 100 kaynakçı konusunda da hem ilçe belediyelerimiz hem de Büyükşehir Belediyesi olarak vaziyet edeceğiz” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ise “Uzun zamandır devletimizin altyapısını yaptığı Sürmene Çamburnu tersane bölgesinin son halkası burasıydı. Balıkçılarımız yeni yerlerine geçti, balıkçı gemilerimiz üretiliyor. Dünyanın her tarafına ihracatı yapılıyor. Eksik olan, büyük ticari gemilerin burada yapılması meselesiydi. Trabzon’un evladı Salih Zeki Çakır bu bayrağı devraldı. Burada dünyanın bütün denizlerinde seyrü sefer yapacak olan gemilerin üretileceği ve Trabzon’u gemi inşa üssü haline getirecek olan bir yatırımı başlattı. Allah hayırlı etsin. İlk geminin sacları geldi. O sacları getiren gemi de buraya yanaşmış oldu. Bu bugün bir ilkti. Bir milat. Marmara havzasında bulunan gemi inşası sanayisi tecrübesini Trabzon’a direkt olarak getirmiş oluyoruz. Gençlerimiz iş sahibi olacak. Bölgemizde meslek okulları var. Daha önce de devletimiz bu okulları açmıştı. Bu okullarda gemi inşasıyla alakalı bölümler vardı. Ama iş ortamı olmadığı için çocukların yetişmesi, tecrübe sahibi olup dünyaya açılmaları kolay olmuyordu. Bundan sonra meslek okullarımız buranın bir parçası. Onlarla beraber bu çalışmalar sürdürülecek. İnşallah hayırlı hizmetler olacak” diye konuştu.

Tersane Müdürü Hasan Çebi ise “Trabzon tersane alanı 104 dönüm üzerine kurulu. Şu anda yurt dışından getirilmiş olan saclarla burada yaklaşık 141 metrelik bir gemi yapacağız. Artık ülkemizin Marmara Bölgesi’nde yapıldığı gibi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de yapacağımız büyük gemilerle beraber inşallah hem burada istihdama hem de ekonomiye güç ve katkı sağlayacağız. Buranın kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan dünyaya inşallah gemiler üreteceğiz. İnsanlara, istihdam açısından hizmet etmeye çalışacağız. İyi kaynakçıları inşallah burada yetiştirerek el birliğiyle beraber devletimizin desteğiyle birlikte buralarda istihdam etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.