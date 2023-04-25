AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç, seçim kampanyaları çerçevesinde temaslarda bulunmaya devam ediyor. Bu vesileyle Koç, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni (TESOB) ziyaret etti. TESOB Başkanı Metin Kara ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Koç ve beraberindekiler çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Trabzon’un bütün değerlerine ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç, "Esnafımızı ziyaret ediyoruz, inşallah Trabzon’da dokunmadığımız, elini sıkmadığımız insan ve kapısını çalmadığımız işyeri kalmayacak. Bu işi çok sıkı tutuyor ve planlı çalışıyoruz. Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için yakalamış olduğumuz bu ivmenin kesintisiz bir şekilde yarınlara taşınması adına bu seçimin çok önemli olduğunu seçmenimize anlatıyoruz. Onların gönlüne girmeye çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca altyapının da önemini vurgulayan Koç, "Altyapısı tamamlanmayan bir coğrafyada iş hayatının, eğitim hayatının ve diğer sosyal faaliyetlerin tam hakkıyla yerine getirilmesi çok kolay değildir. Bu anlamda Samsun-Sarp ve Erzincan-Trabzon Demiryolu Hattı, yeni havalimanının yapılması ve pek çok makro proje bölgeye çok büyük katkı sağlayacaktır. Merkezi Trabzon’a alarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nin topyekün kalkınması diğer vilayetler ile birlikte önümüzdeki dönemlerde Türkiye ortalamasının üzerinde kişi başına düşen milli gelire ulaşmasını hedefliyor, bu anlamda da her türlü çalışmayı da yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Görüşmenin ardından TESOB Başkanı Metin Kara, AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç’a seçim çalışmalarında başarı dileklerini iletti.