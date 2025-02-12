AK Parti Mersin 8.Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanı seçilen Adem Aldemir'e hayırlı olsun ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor.

Ak Parti Mersin Merkez Toroslar İlçe Başkanı ve Yönetim Kurlu Üyeleri Ak Parti Kadın Kolları Toroslar İlçe Başkanı Aysun Taş , Ak Parti Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ilgar Kemal Bulut ve YönetimKurulu Üyeleri ve Ak Parti Toroslar Belediyesi Meclis Üyeleri ,8.Olağan Mersib İl Kongresi'nde güven tazeleyerek yeniden seçilen Ak Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Ziyarette Ak Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı da hazır bulundu.

Toroslar Ak Parti İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser ziyarette yaptığı açıklamada İl Başkanımız Sayın Adem Aldemir önderliğinde Toroslar'ımızı yeniden şahlandırmak üzre var gücümüzle tüm teşkilatımız ve dava arkadaşlarımızla gece gündüz demeden azimli ve kararlı bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimizin maddi manevi desteğini her daim hissetmekteyiz ve müteşekkiriz.Toroslar'dan Cumhurbaşkanımız ve Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği verebilmek adına İl Başkanımızın direktifleri ile uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz dedi.

Ak Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek , Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser ve Teşkilat mensubu arkadaşlarına teşekkür etti.

Belediye meclis üyelerimiz,İlçe Kadın Kolları Başkanımız Sayın Aysun Taş, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Ilgar Kemal Bulut,İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve mahalle başkanlarımız ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.