AK Parti Teşkilatları Kütahya İl Delegeleri, ’Ortak Akıl Toplantısı’nda bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Kütahya İl Koordinatöre Necip Filiz, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de katıldığı toplantıya partiler yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya’da 13 ilçe kongresini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başkan Önsay, "Nasip olursa, inşallah bu ay sonunda veya önümüzdeki ay içerisinde, genel olarak tüm memlekette birleşmiş bir günde il kongresini de yaparak, bu süreci başarıyla tamamlayabileceğiz. Şunu gördük, bunu özellikle söylemem lazım; 13 kongremiz bizim beklentilerimizin çok çok üzerinde coşkuyla gerçekleştirdik. Hakikaten, bu memleketin, bu şehrin, bu bölgenin, bu ilçenin özü AK Partili diyebileceğimiz bir coşkuyla kongrelerimizi yapıyoruz. Emeği geçen tüm ilçe başkanlarımıza, teşkilatlarımızın tüm mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten partimizin bu dönemde bu heyecana ihtiyacı var. Genel olarak tüm memleketimizde bu kongre süreci, AK Parti’nin yeniden bir dirilişi ve yeniden bir direnişin merkezi haline gelmesini sağladı. İşte bu yüzden bugün buradayız. Yaptığımız çalışmalar, aslında bu memleketin geleceğine sahip çıkma anlamında çok önemli. Çünkü AK Parti, az önce izlediğiniz videoda da gördüğünüz gibi, 22 yılda bu ülkeyi çok değiştirmiş bir parti. Yeni bir umut ve yeni bir hukuk oluşturan bir parti olarak, bu milletin tarihte olduğu gibi bölgesinde tek ve güçlü bir konuma gelmesini amaçlıyoruz. Dünya beşten büyüktür diyerek, her şey sizin dediğiniz gibi olmayacak anlayışını benimseyen bir partiyiz. Bizim bir hedefimiz var, o da Türkiye’nin kalkınması ve güçlenmesidir" diye konuştu.

"Kalıcı olan, bu davaya olan bağlılığımızdır"

Makamların gelip geçici olduğunu belirten Başkan Önsay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hepimiz bu davanın insanlarıyız. İnşallah, bu davanın içinde de Allah bize ömrümüzü dolu dolu geçirmeyi nasip eder. Görevler gelir geçer; il başkanı, ilçe başkanı, yönetim kurulu üyesi, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle başkanı, belediye meclis üyesi ya da milletvekili olabiliriz. Ama bunların hiçbiri kalıcı değil, arkadaşlar. Kalıcı olan, bu davaya olan bağlılığımızdır. Genel Başkanımıza olan olan sevdamızdır. Zaman zaman insanlar nefislerine yenik düşebiliyor, özellikle seçim süreçlerinde bunu çok gördük ve üzüldük. Keşke bu davanın içinde kalmayı başarabilseydiler. Ama yapacak bir şey yok, herkesin bir imtihanı var, bunlar da birer imtihan. Hayat böyle. Allah hepimizi bu imtihanlarda başarılı kılmayı nasip etsin. Bu davanın tersine dönenlerden değiliz. Allah bize verilen her görevi, hakkıyla, layıkıyla ve fedakârlık yaparak yerine getirmeye çalışanlardan eylesin. Mevlam, ailemizden, zamanımızdan, paramızdan fedakârlık yaparak bu davaya emek verenlerden eylesin. Rabbim, bizi bu davaya hizmet edenlerden eylesin. İnşallah Rabbim, bizleri çok daha güzel günlerde bir araya getirsin, Türkiye için, milletimiz için çok daha güzel günleri hep birlikte görmeyi nasip etsin."

"Kütahyalılara teşekkür ediyor ve alkışlıyorum"

AK Parti Genel Merkez Kütahya İl Koordinatöre Necip Filiz, Kütahya teşkilatlarının birlik ve beraberlik içerisinde halka hizmet etmeye çalıştığını dile getirdi. Filiz, "Kütahya İl Başkanımız Mustafa Önsay’a teşekkür ediyorum; burada yaptığı güzel hizmetleri ifade etmek isterim. Elbette bu hizmetler, milletvekillerimizin birlik, beraberlik ve gayretiyle gerçekleştirdiği çalışmaları sayesinde mümkün oluyor. Bu yüzden milletvekillerimiz için güçlü bir alkışı da hak ediyorlar" diye konuştu.

Daha sonra basına kapalı olarak devam eden toplantıda il delegeleri ile istişare yapıldı.