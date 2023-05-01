AK Parti teşkilatları Akyazı’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkanı Çetin Özyurt, önceki dönem milletvekillerinden Sebahattin Karakelle, Merkez İlçe Başkanı Hakan Ördek, parti yöneticileri, önceki dönem il ve ilçe başkanları katıldı. Akyazı Mahallesi sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan partililerle sıcak sohbetler gerçekleşti.

Programda milletvekili adayları birer konuşma gerçekleştirdiler ve mahalle seçmenlerinden ikide iki sözü aldılar.

Programda bir konuşma yapan Mehmet Cavit Şireci, Erzincan’da belediye başkan yardımcılığı, AK Parti yöneticilikleri ve iki dönemdir il başkanlığı yaptığını ve bu dönemde de milletvekili olarak Erzincan’a hizmet etmek istediğini ifade etti. 2002 den bu yana bütün seçimleri AK Parti adına idare eden kişi olarak bu seçim kadar önem taşıyan bir seçim görmediğini belirten Şireci, “PKK’nın meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir seçim arefesinde bir yol ayrımındayız” dedi. Ülkenin tam bağımsızlığı ve hatta bekası için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir oy AK Partiye bir oy istedi.

Milletvekili Burhan Çakır da Akyazılıları selamladı ve seçimlerin dünya genelinde çok önemsendiğini hatırlattı. Çakır bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partiye oy istedi.

Ardından mikrofonu alan Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, “Tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomisi olan şehirde Akyazı’nın büyük yeri var. Akyazı’ya hizmet edersek kent ekonomisine katkı sağlarız. Bunu biliyoruz. Sorunlarınızı da biliyoruz. Doğalgaz talebi vardı. Bunu çözdük. Yüzde 80’ine doğalgazı geçtiğimiz yıl sunduk. Bu yıl Akyazı’nın yüzde 100’ü doğalgaz kullanacak. İçme suyu probleminiz var. Onu da çözeceğiz. Akyazı’dan eski dönemlerde aldığımız desteğin devamını talep ediyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından mahallelinin taleplerini ve sorunlarını dinleyen heyet geç saatlere kadar bölgeden ayrılmadı.