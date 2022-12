Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda Denizli rüzgarı esti. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve teşkilatı AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "2023 hedeflerimizle, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan eser ve hizmetleri ülkemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla da Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girme hedefiyle, çok daha büyük başarıları milletimizin emrine sunmakta kararlıyız" dedi.

“2023 seçimlerini zaferle taçlandıracağımıza olan inancımız tam”

TBMM Grup Toplantısı’nı AK Parti sıralarından takip eden Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Bakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasına Denizli teşkilatımız ile katılım sağladık. Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını yakından takip ettik. Bizler her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Allah’ın izniyle çıktığımız bu yolda 20 senedir olduğu gibi yine zafer elde edeceğimizden şüphemiz yok. 2023 seçimlerine doğru giderken Denizli’mizde her kesimden vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. ‘Girmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız’ düsturuyla çıktığımız bu yolda milletimize eser ve hizmet kazandırmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Her zaman yanımızda olan ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyelerimize ve Denizli Teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizleri TBMM’de ağırlayan Milletvekillerimiz Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök’e teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Başkan Güngör ve teşkilatı AK Parti TBMM Grup Toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.