AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, deprem bölgelerinden Çeşme, Urla ve Seferihisar’a gelen depremzedeleri ziyaret etti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tesislerinde ağırlanan ailelerle de bir araya gelen Başkan Sürekli, "İzmir şu anda en çok depremzede göçü alan illerden biri. Tahliye edilerek, yakınlarının yanına sığınmak ya da kalıcı olarak İzmir’e gelen 30 bin civarında depremzedemiz var. Tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, deprem bölgelerinden Çeşme, Urla ve Seferihisar’a gelen depremzedeleri ziyaret etti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tesislerinde ağırlanan ailelerle de bir araya gelen Başkan Sürekli, "İzmir şu anda en çok depremzede göçü alan illerden biri. Tahliye edilerek, yakınlarının yanına sığınmak ya da kalıcı olarak İzmir’e gelen 30 bin civarında depremzedemiz var. Tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çeşme ve Seferihisar’daki Polis Moral Eğitim Merkezi tesisleri ile Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme ile Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezinde ağırlanan depremzede ailelerle bir araya geldi. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde ağırlanan depremzedeleri de ziyaret eden Sürekli, Urla İlçe Başkanlığında bölgeye yapılan çalışmalarla ilgili bir toplantı yaptı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir’in şu anda en çok depremzede göçü alan illerden biri olduğunu belirterek, "Bunu öngörmüştük. Tahliye edilerek, yakınlarının yanına sığınmak ya da kalıcı olarak İzmir’e gelen 30 bin civarında depremzedemiz var. Valiliğimiz bu noktada ön koordinasyonunu tamamlamıştı. Şimdi bin kişilik ilave barınma koşulu da oluşturuldu, hazırlıklar tamamlandı. En başta depremzedelerimiz için zor bir süreç. Evlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kaldılar. Her gün ziyaretlerindeyiz. Taleplerini alıyoruz. Tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.

"Birçok ilde fahiş kira artışları tartışılırken İzmirli evini açıyor"

İzmir halkının böyle dönemlerdeki hassasiyetinin örnek teşkil ettiğini söyleyen İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şöyle devam etti:

"İzmirli hemşerilerimiz, ülkemizin en zorlu zamanlarında vatanseverliğini, yardımseverliğini örnek düzeyde ortaya koyuyor. Malum devletimizin aracılığı ile hayırseverlerin evlerini bedelsiz ve düşük kiralarla depremzedelerimize açtığı bir sistem devreye alındı. ‘Evim yuvan olsun’ diyen çok sayıda İzmirli hemşerimiz oldu. Birçok ilde fahiş kira artışları tartışılırken, İzmirli evini açıyor. Bu çok özel bir durum; ayrıca bu sistem çerçevesinde depremzedelerin yerleştirildiği evlerin; elektrik, su, doğal gaz faturaları kaymakamlıklar tarafından ödenecek. Yardımsever ev sahipleri de böylelikle desteklenmiş olacak. Böyle büyük bir felaketi göğüslemenin, ayakta kalabilmenin en önemli yolu da bu. Devletiyle, hükümetiyle, milletiyle tek yürek olabilmek" diye konuştu.

Bölgeye yapılan yardımlarla ilgili son güncel bilgileri de paylaşan Başkan Sürekli, "Depremin ilk gününden itibaren AK Parti teşkilatları ve belediyelerimiz, İzmir’den seferber oldu. Depremzedelerimin ihtiyaçları doğrultusunda bugüne kadar il ve ilçe teşkilatları olarak 36 tır, belediyelerimiz ise 141 tır olmak üzere toplamda 177 tır yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdik. Hem buradaki hem de deprem bölgesindeki depremzedelerimin yanında olmaya, ihtiyaçlarını göndermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.