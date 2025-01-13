AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Bunun orada gündeme gelmesi, bu şekilde bağlanmasından büyük memnuniyet duyduk" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken yaptığı açıklama sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Çelik, Trump döneminde Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin soru üzerine, "Biz ister Cumhuriyetçiler ister Demokratlar kazansın her ikisiyle çalışma ajandamız var demiştim. Seçilmiş Başkan Trump’la Sayın Cumhurbaşkanımızın hukukunu biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızla çok kez bir araya geldiler. Aralarında sorunlara yaklaşım ve çözümüyle ilgili yöntem oluştu. Gazze’de ateşkesin sağlanması ve soykırımın durması gerektiğini ifade ediyoruz. Gazze meselesinde bu durumun bir an evvel sona ermesi gerekir. Bu durumda yönetimin adım atması gerekir. Önemli olan atılacak adımlardır. Biz eylemlere bakacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Külliye’den CHP’li bir belediyeye transfer teklifi gitti" iddiasına ilişkin soru üzerine ise Çelik, "Sayın Özel’in konuşmasını dinledim. Birtakım Da Vinci şifreleriyle konuşuyor. Buna gerek yok, açık konuşsun. O kişinin ağzından da birtakım açıklamalar yapılıyor. Böyle şifreli konuşmaya gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Kendisiyle görüşmek isteyen çok sayıda belediye başkanı oluyor, çok sayıda siyasi oluyor. Devletin başı olarak mesaisinin elverdiği ölçüde kapısı herkese açık. İl ziyaretleri sırasında bir sürü belediye başkanı görüşmeyi arzu ediyor. Ortada illegal bir durum yok. Komplo teorisine bağlanacak herhangi bir şey yok. Çıkar ’şöyle şöyle olmuş’ diye söyler. Decordere ihtiyaç olan konuşmalara gerek yok" şeklinde konuştu.

"Sabote edilmemesi konusunda yüksek hassasiyet var"

Mecliste DEM Parti heyeti ile görüşmesine ilişkin soru üzerine Çelik, "Bu ziyaretler normaldir. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için yapılan görüşmeler son derece kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya çıkan mutabakattan ve birtakım cümleler hariç, onları düşersek eğer genel olarak kullanılan dil ve yaklaşımdan, ortaya çıkan mutabakattan memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Daha önceki süreçlerin içerisinde ben ve Efkan Bey bulunmuştuk. Bütün bu meselenin safahatından alarak bugün neler yapılması gerektiğini, biz buna ’iç cephenin güçlendirilmesi’ diyoruz. Muhataplarımızın kullandığı literatüre onay veriyoruz diye bir şey yok. Burada gördüğümüz geçmiş dönemde ortaya çıkan savrulmaların, sabotajların etki etmemesi üzerine yüksek hassasiyet var" ifadelerini kullandı.

"Şehit ailelerimizi incitecek bir durum söz konusu olamaz"

Bazı siyasi partilerin bu süreci konuşmak, cümle söylemek yerine konuları başka yerlere çektiklerini belirten Çelik, "Müzakere ediliyor, taviz veriliyor diyorlar. Böyle bir taviz bizim siyasi tarihimizde olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu irade nettir; terörsüz Türkiye’dir. Buradan şehit ailelerimize en içten hürmetimi iletiyorum. Biz siyasi hayatımız boyunda şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı şiar olarak kabul ettik. Burada herhangi bir şekilde şehit ailelerimizi incitecek, maneviyatlarına zarar verecek herhangi adımın atılması asla söz konusu olmayacaktır. Şehitlerimiz canlarını feda ettiler egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüzü korumak için" diye konuştu.

Siyasi partiler çerçevesi içerisinde bu kabulü gerçekleştirdiklerini söyleyen Çelik, "Gayet nezaketli ortamda karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bir şey söylemeyeceğiz. Bu görüşme trafiği bu aşamada bu şekilde tamamlanmıştır. İlişkiler çerçevesinde onların ve bizim mesaimiz var. Ortak bir tarih, ilerleyen zamanlarda bir ziyaret tabii ki mümkün olacaktır. Ancak şu anda böyle bir şey hayata geçmedi" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız varsa biz de varız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin de Çelik, "Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Bunun orada gündeme gelmesi, bu şekilde bağlanmasından büyük memnuniyet duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Tatlıses’in sorusuna cevabı gibi biz de aynı şekilde cevaplıyoruz; siz varsanız biz de varız. Sayın Cumhurbaşkanımızın birikimi, siyasi dirayetinin ülkemiz ve bölgemiz için ne kadar kıymetli olduğu ortadadır. İnşallah bu süreçleri hayırlı bir şekilde yürütürüz" dedi.

AK Parti MYK toplantısı yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.