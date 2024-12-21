AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya’nın Magdeburg kentindeki Noel pazarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya’nın Magdeburg kentindeki Noel pazarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesinin en büyük temennisi olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Teröre ve şiddete karşı her zeminde ortak mücadele ilkemizi bir kere daha ifade ediyoruz."