AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.