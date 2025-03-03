AK Parti MYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye adımlarının devletin değerlerine bağlı olarak sürdüğünü belirterek, herhangi bir pazarlık sürecinin olmadığını yineledi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Parti Genel Merkezi’nde toplandı.

Saat 15.25’te başlayan toplantı, yaklaşık 1 saatin ardından sona erdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kameralar karşısına geçerek, terörsüz Türkiye konusundaki kararlılıklarını yineledi.

, https://twitter.com/omerrcelik/status/1896554691951284364

"ESAS OLAN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÜTÜN ŞUBELERİYLE FESHEDİLMESİDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında terörsüz Türkiye adımları devletin değerlerine bağlı olarak sürdüğüne dikkati çekerek, "Devletin nitelikleri konusunda ve milletimizin değerleri konusunda, herhangi bir pazarlık süreci yoktur. Herhangi bir al-ver süreci yoktur" dedi.

Çelik, benimsenen ilkelerin çok açık ve net olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Silahların terör örgütü tarafından bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi ve tabii ki terör örgütünün Irak ve Suriye'deki bütün unsurlarıyla, bütün uzantılarıyla, bütün şubeleriyle feshedilmesidir. Yani ister adına PKK densin, ister PYD densin, ister YPG densin, ister başka bir şemsiye altında SDG densin. Bütün bu terör yapıların artık bölgenin bir, istikrarsızlaştırıcı unsuru olmaktan çıkarılması bizim buradaki temel yaklaşımımızdır. Bizim bütün bu süreçlerle ilgili olarak, çok geniş ve çok derin bir tecrübemiz var. Esas olan bütün sorunlarımızın demokrasi ve siyaset yoluyla çözülmesidir"