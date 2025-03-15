AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık yoktur. Bir al ver süreci yoktur. Herhangi bir müzakere yoktur. Hedef terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Yalova İl Başkanlığı Vefa İftarı’na katıldı. Altan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar sonrasında konuşma yapan Çelik, Türkiye ve çevresindeki gelişmelere bakıldığında AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın ülke ve bölge için ne kadar büyük kıymet ifade ettiğinin bir kere daha görüldüğünü belirtti. Son dönemlerde Türkiye’nin öneminin daha da ortaya çıktığını anlatan Çelik, "Yukarımızda Rusya-Ukrayna Savaşı, aşağımızda, güneyimizde Gazze’deki soykırım, Suriye’deki gelişmeler, bütün bunlara baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetiminin Türkiye için ne kadar kıymetli olduğu, vazgeçilmez olduğu bütün dünya tarafından takdir ediliyor. Bugün Avrupa gazetelerine baktığımda, dünyada takip ettiğim medya organlarına baktığımda gördüğüm birinci haber Türkiye’dir. Ve birinci haber önümüzdeki gelişmelerde Trump’la Avrupa arasındaki tartışmalar, Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl bir yol izleyeceğidir. Düne kadar bizi eleştirenler bugün Türkiye’nin ne kadar önemli olduğundan, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar kıymetli olduğundan bahsediyor. Biz onlara aslında her zaman diyorduk. Bu sadece zor zamanlara düştüğünüzde anlamayın. Bunu normal zamanlarda da anlayın. Eğer normal zamanlarda anlamış olsaydınız, bu zor zamanlara düşmezdiniz. Daha önce de defalarca ifade ettik" diye konuştu.

Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğuna değinen Çelik, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği küresel bir güç olmak istiyorsa bunun yolun Türkiye ile kurabileceği en yakın ilişkiyi kurmasından geçer ama maalesef bunu zamanında anlamadılar. Zamanında anlamadıkları gibi bu zor zamanda anlayarak aslında kendileri açısından büyük zararlar ortaya çıktıktan sonra meseleyi toparlamaya çalışıyorlar ama şunu herkesin bilmesi lazım ki, Türkiye’nin gücü, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’de gerçekleştirdiği büyük devrimlerle, büyük dönüşümlerle Türkiye’nin geldiği nokta bütün dünya için göz kamaştırıcı. Bu kadar çok merkezli krizi, bu kadar dirayetle yöneten lidere sahip olmamız, ülkemizin dünya siyasetinin en önemli 10 meselesinde görüşü muhakkak sorulması gereken ülke konumuna gelmiş olması işte bu büyük mücadelenin neticesidir. Biz şunu biliyoruz ki, bu büyük mücadelede bu zaferlerin kazanılması sizler sayesinde, sizlerden önce teşkilatlarımıza kıymet, değer, destek vermiş büyüklerimiz sayesinde olmuştur. Onun için bizin en önemli gücümüz teşkilatımızdır. En önemli gücümüz teşkilat mensuplarımızın ev ev, mahalle mahalle gerçekleştirdiği bu önemli toplantılardır."

"Siyasi mezhepçilik zehirdir"

Çelik, geçtiğimiz günlerde CHP milletvekilleri tarafından önemli bir provokasyona imza altığını belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye’de bir Esad rejiminin artığı olan birtakım unsurların Suriye’yi istikrarsızlaştırmak için oradaki meşru yönetime karşı silahlı kalkışma yapmasının ardından meşru güvenlik güçlerinin olayı raporlamaya çalışırken maalesef hepimizi çok üzen meşru güvenlik güçlerinin dışında, ya da kontrolsüz bazı güçlerin Suriye’deki Alevi kardeşlerimize dönük olarak, oradaki kardeşlerimizin ölümüne yol açan, yaralanmasına yol açan birtakım eylemler ortaya çıktı. Biz bunun neticesinde şöyle bir tavır koyduk, dedik ki Suriye’deki Sünniler, Aleviler, Kürtler, Şiiler, Nusayriler, Dürziler kardeşimizdir. Ve yine şu cümleyi ekledik. Dedik ki, DEAŞ’ın yaptığı katliamlar Sünnilere mal edilemez. YPG’nin yaptığı katliamlar Kürtlere mal edilemez. Esad rejiminin yaptığı katliamlar da Nusayri ve Alevi kardeşlerimize mal edilemez. Bu kadar açık cümleler kurmamıza rağmen yine ekledik. Mezheplerin hepsi saygı değerdir ama siyasi mezhepçilik zehirdir. Bu kadar açık cümleler kurmamıza rağmen maalesef bir takım CHP milletvekilleri Hatay’ımıza giderek orada bizim Alevi, Nusayri kardeşlerimize Esad artığı dediğimiz gibisinden cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir iftira attılar, yalan söylediler."

"CHP’nin tek gündemi var"

İftira, yalan siyasetine karşı son derece deneyimli olduklarını anlatan Çelik, "Oradaki Nusayri kardeşlerimize, Şii, Alevi, Kürt, Dürzi, Sünni bütün kardeşlerimizle biz sürekli olarak temas halindeyiz. Birileri gibi meseleyi sadece siyasi mezhepçilik üzerinden almıyoruz. Başından beri de söylüyoruz. Suriye Suriyelilerindir ama enteresan olan şu, oraya giden bir CHP milletvekili diyor ki, ‘Samandağ’ın, Hatay’ın kaderiyle Lazkiye’nin kaderi budur.’ Biz bunu 10-15 yıldır söylediğimizde karşımıza çıkıp ‘Suriye’de ne işiniz vardı’ diyordunuz. Suriye’de ne işimiz vardı diye Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyi eleştiriyordunuz. Bunu ne zaman anladınız, 15 sene sonra anladınız. Demek ki şöyle bir ortalama var, CHP’nin iç politikada bizim partimizin, Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyi anlaması için minimum 10 seneye ihtiyacı var. Yine CHP’nin Cumhurbaşkanımızın, partimizin, Cumhur İttifakı’mızın dış politikada koyduğu iradeyi anlaması için de minimum 15 seneye ihtiyacı var. Mevzu şu ki, aynı anda 3-4 krizi yönetirken Sayın Cumhurbaşkanımız CHP’nin tek gündemi var, aynı anda 3-4 tane genel başkan adayını yönetmek oldu. Onun için biz işimize bakacağız. Türkiye’nin geleceği için yapacağımız çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hedef terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır"

Terörsüz bir Türkiye için de büyük bir iradenin ortaya koyulduğunu anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi de terörsüz Türkiye diyoruz. Türkiye’yi terör belasından kurtarmak için Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı tarihi çağrı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yüksek irade Türkiye’yi 50 yıllık terör belasından kurtarmak için, Türkiye’nin önüne yepyeni pencereler açmaktadır. Bu Kürt kardeşlerimiz üzerindeki terör vesayetinin kaldırılması, her şeyin demokrasiyle, siyasetin imkanları içinde çözülmesi için de büyük bir fırsat oluşturacaktır. Vesayetin en karanlık dönemlerinde Cumhurbaşkanımız 2006’da, 2005’te Diyarbakır’a giderek ‘Türkiye’nin bütün meseleleri, başörtüsü meselesi benim meselemdir. Kürt meselesi menim meselemdir’ diyerek o zaman ki vesayet odaklarına karşı en güçlü mesajı vermiştir. İşte o günden bugüne teşkilatlarımızın sarsılmaz birlikteliği, gücü, kuvveti sayesinde karşımızdaki bütün şer şebekelerini alt ettik. Şimdi Türkiye Yüzyılı’ndayız ve Türkiye Yüzyılı’nda, terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirmek için büyük bir iradeyle yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman bazı açıklamalar yapılıyor. Bunlarla ilgili daha önce ifade ettim. Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık yoktur. Bir al ver süreci yoktur. Herhangi bir müzakere yoktur. Hedef terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bunun için de kararlı bir şekilde bunların gerçekleşmesi için yolumuza devam edeceğiz ve önümüzü açmaya devam edeceğiz."

"Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yurtdışındaki faşistlerden, içerideki hadsizlere kadar kem söz söyleyen çok olduğunu ifade ederek, "Allah’ın izniyle milletimizin desteğiyle, teşkilatlarımızın gayretiyle hepsini sandıkta yendik. Siyasette hepsine tarihi en sıkıntılı zamanlarında bile kapıyı göstermeyi bildik. Onun için bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı çirkin söz kullananları, kem söz kullananları söylediklerine karşı bir kere daha şunu söylüyoruz, Yalova’dan da söylüyoruz, Türkiye’nin her tarafından da söylüyoruz sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz" açıklamasında bulundu.

Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Başkanı Umut Güçlü de birer konuşma yaptı.