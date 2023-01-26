AK Parti tarafından başlatılan ’AK Nokta’ projesi çerçevesinde, Söke İlçe Teşkilatı tarafından Söke’de de faaliyetler gerçekleştiriliyor.

AK Parti tarafından başlatılan ’AK Nokta’ projesi çerçevesinde, Söke İlçe Teşkilatı tarafından Söke’de de faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların AK Parti ile iletişimini kolaylaştırmayı hedefleyen, yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgilerin verildiği, üye kayıtlarının yapıldığı Ak Nokta Söke’nin Cumhuriyet Meydanında kuruldu. Yapılan faaliyette özellikle AK Parti Söke İlçe Teşkilatının Gençlik Kolları aktif rol alırken; yapılan çalışmaya yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları üyeleri de destek verdi.

AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, AK Nokta projesi çalışmalarının ilçenin çeşitli noktalarında devam edeceğini ifade ederek, “Yöneticilerimiz, Gençlik Kollarımız, Kadın kollarımız ve partimize gönül veren dava arkadaşlarımız ile beraber AK Nokta mobil aracımız ile teveccüh gösterip partimize katılmak isteyenlerin üyelik kayıtlarını gerçekleştirdik, çorba ikramın da bulunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, milletimiz için yapmış olduğumuz hizmetleri anlattık. AK noktayı ziyaret eden tüm gönüldaşlarımıza, özellikle gençlerimiz ile Reisine destek veren kardeşlerimize teşekkür ederiz” dedi.